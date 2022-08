La scaletta del concerto di Willie Peyote a Gallipoli

Si sta per concludere il tour 2022 del rapper Willie Peyote, atteso questa sera, lunedì 22 agosto, a Parco Gondar a Gallipoli, rinomata cittadina di mare in provincia di Lecce

Willie Peyote è lo pseudonimo di Guglielmo Bruno , rapper e cantautore classe ‘85. Il suo nome d’arte è ispirato al famoso personaggio dei Looney Tunes Wile E. Coyote , sfortunato coyote che non riesce mai a catturare Beep Beep , e anche al peyote, cactus dagli effetti allucinogeni che si trova in Nord America. La sua popolarità aumenta con la partecipazione al Festival di Sanremo 2021, dove con la sua Mai dire mai (la locura) vince il Premio della Critica “Mia Martini” nell’edizione vinta dai Maneskin con Zitti e buoni. In carriera, Willie Peyote vanta ben cinque album, l’ultimo dei quali Pornostalgia uscito il 6 maggio 2022.

I prossimi appuntamenti di Willie Peyote

Dallo scorso sabato 18 giugno in quel di Senigallia, Willie Peyote si è esibito in tutta Italia e adesso va verso la conclusione del suo tour. La data di questa sera, lunedì 22 agosto, a Gallipoli è formalmente l’ultima dell’estate, dal momento che il rapper tornerà a esibirsi a fine settembre a Trezzo sull’Adda in provincia di Milano. Infine, Willie Peyote canterà a Cupramontana (AN) e a Napoli. Ecco tutti gli appuntamenti in programma: