Coldplay, annunciate le date del 2023, live a Napoli e Milano

La band ha annunciato le date del tour 2023, grande attesa per i concerti in Italia a giugno, rispettivamente a Napoli e Milano. Corsa all'acquisto dei biglietti

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Due tappe in Italia per i Coldplay (qui tutte le news). Un atteso ritorno finalmente premiato per i fan della band che dopo il trionfale successo del tour europeo, annuncia per il 2023 le date di Napoli e Milano. La mattina dopo aver completato la trionfale serie di sei serate da tutto esaurito al Wembley Stadium di Londra, i Coldplay hanno annunciato altri spettacoli negli stadi europei per il loro Music Of The Spheres World Tour nell'estate del 2023.

In testa all'articolo il VIDEO: "Bruce Springsteen e Coldplay sul palco in New Jersey"