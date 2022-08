La scaletta del concerto di Ermal Meta a Zafferana Etnea

Il Tour Estivo 2022 di Ermal Meta ha toccato alcune tra le più importanti realtà italiane e si concluderà a Roseto Capo Spulico il 20 agosto, nel Parco Qualità della Vita. In occasione del concerto di questa sera a Zafferana Etnea , Ermal Meta farà ascoltare ai suoi fan tutti i suoi successi realizzati in questi anni di carriera. Non mancheranno poi gli ultimi brani come Una cosa più grande , realizzato con la collaborazione di Giuliano Sangiorgi. Ecco la scaletta di questa sera:

Ermal Meta in libreria

GUARDA ANCHE

Tutti i video su musica e concerti

Non solo cantautore. Ermal Meta ha da poco esordito anche come scrittore con il suo primo libro Domani e per sempre (La nave di Teseo, 2022). Una storia che può sembrare autobiografica, nonostante l'artista abbia più volte ribadito di non aver voluto parlare di sé stesso raccontando la vita di Kajan. Il romanzo racconta una storia che si svolge alla fine della seconda guerra mondiale, tra Albania, Germania e Stati Uniti. Il protagonista è Kajan, figlio di partigiani che lo tengono lontano dalla guerra. “Kajan ha avuto una fortuna rara, un talento indiscusso per il pianoforte, e una sfortuna tragica: nascere nel corso della Seconda Guerra Mondiale, in Albania”. Un romanzo di formazione, ma anche spy-story e romanzo di guerra che segna il primo passo nella carriera letteraria di Ermal Meta.