La scaletta del concerto di Fabri Fibra ad Alghero

Ultima data estiva ad Alghero per Fabri Fibra prima del tour indoor: scaletta lunga e dinamica per il rapper Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La sera di martedì 16 agosto Fabri Fibra salirà sul palco di Alghero per un altro concerto del suo tour estivo che, dopo settimane in giro per l’Italia, sta giungendo al termine. Il rapper è stato invitato a partecipare alla rassegna Alguer Summer Festival, che si tiene nella strepitosa scenografia dell’anfiteatro Maria Pia, uno splendido spazio a ridosso del mare e di una delle spiagge più belle di questo fazzoletto di Sardegna. Fabri Fibra sta promuovendo il suo ultimo disco Caos e finora i concerti hanno sempre ottenuto un grande riscontro di pubblico. Per l’evento di Alghero i biglietti sono in esaurimento ma qualcuno, per chi desidera fare un acquisto dell’ultima ora, è ancora disponibile.

Fabri Fibra ad Alghero, la scaletta approfondimento Contrabbando, la nuova canzone di Cesare Cremonini e Fabri Fibra L’appuntamento con Fabri Fibra per il concerto ad Alghero è alle 21.30 circa di questa sera, martedì 16 agosto, quando il rapper salirà sul palco per cominciare il suo show. Fabri Fibra è sulle scene da tanti anni e questo gli permette di avere un ampio repertorio tra il quale spaziare, dove pescare le hit e i brani più conosciuti da mixare con quelli nuovi del suo ultimo lavoro discografico. Ogni concerto di Fabri Fibra è stato seguito da migliaia di persone, pronte a scatenarsi sulle note della musica del rapper, anche lui costretto a uno stop di due anni a causa del Covid. Alla ripresa dei concerti, Fabri Fibra ha organizzato i suoi tour e ha riportato i fan a ballare e a cantare i suoi successi più noti. Nella scaletta di Alghero, così come in quella di tutti gli altri eventi della stagione, non mancano canzoni come Propaganda, Caos e Stelle, tratti dall’ultimo disco, che hanno rapidamente scalato le preferenze dei fan del cantante. A meno di cambiamenti improvvisi, nella scaletta di Fabri Fibra sono previsti questi brani in questo ordine: Intro (cielo) GoodFellas / Brutto Figlio Di / Sulla Giostra Cronico La pula bussò (Tradimento reloaded) Fenomeno Demo nello stereo Propaganda Stelle Pamplona Rap In Guerra Applausi Per Fibra Rap in vena Non crollo Non fare la puttan* Come Vasco Bugiardo Cocaine Verso altri lidi Yoshi Caos Fotografia Calipso Vip In Trip La soluzione Panico Stavo pensando a te Luna piena Tranne te Dalla A Alla Z

Il tour di Fabri Fibra GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti La data di Alghero non era prevista nell’iniziale progetto del tour ma è stata aggiunta in un secondo momento per dare seguito all’enorme numero di richieste da parte dei fan. Sarà l’ultima della sessione estiva, in attesa che il cantante apra il tour indoor autunnale il prossimo 10 settembre a Moncalieri.