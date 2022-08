La scaletta del concerto di Gianna Nannini a Siracusa

Nell’incredibile cornice del teatro greco di Siracusa, Gianna Nannini è pronta a incantare il pubblico siciliano con una nuova data del suo tour estivo. A un mese dalla fine della tournée, Gianna Nannini si appresta a salire sul palco di uno dei teatri più scenografici del nostro Paese per l’unica data siciliana, in programma per giovedì 11 agosto. La dama del rock ha atteso a lungo di poter tornare sui palchi italiani dopo la pandemia di Covid e questa attesa sembra aver caricato ancor di più la sua musica e la sua verve, che da sempre caratterizza ogni sua esibizione. A differenza dei suoi colleghi, al netto della data allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Gianna Nannini ha iniziato tardi il tour estivo, partendo con la prima data lo scorso 27 luglio da Sankt Moritz, che non è stata l’unica data internazionale di questo tour estivo, che nei giorni scorsi ha toccato anche Montecarlo.

Gianna Nannini in concerto a Siracusa, la scaletta

Prima di iniziare il tour estivo, Gianna Nannini si è voluta prendere qualche settimana di pausa per riorganizzarsi dopo il tour nei teatri nei mesi scorsi. Un tour che ha regalato tanta soddisfazione alla rocker senese, che ha fatto registrare il tutto esaurito a ogni sua uscita, successo che si sta replicando anche per le date estive. Il concerto a Siracusa sarà l’unico che Gianna Nannini terrà nell’isola siciliana prima di trasferirsi nell’altra delle due isole maggiori del nostro Paese, la Sardegna. Il teatro greco di Siracusa è uno degli esempi più interessanti di architettura antica del nostro Paese ed è la cornice ideale per ospitare grandi eventi come i concerti di Gianna Nannini. La rocker senese ha preparato una scaletta molto intensa per questo tour, finora uguale a ogni uscita al netto di qualche piccola inversione per particolari esigenze. Con lo straordinario repertorio, figlio di diversi decenni di carriera, per Gianna Nannini non è stato difficile strutturare una scaletta che ha incontrato i favori del pubblico a ogni uscita e che prevede, al netto di qualche modifica: