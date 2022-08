La scaletta del concerto di Ghali a Follonica

Questa sera, martedì 9 agosto, a Follonica in provincia di Grosseto, il rapper milanese Ghali si esibirà in un’altra delle tappe del suo tour 2022. In autunno previsti anche diversi appuntamenti in giro per l’Europa Condividi

Ghali Amdouni, meglio noto come Ghali, è uno dei rapper italiani più in ascesa. In carriera ha già scritto tre album, l'ultimo Sensazione ultra pubblicato il 20 maggio scorso e che sta portando in giro nelle piazze italiane, ma che sbarcherà presto anche in Europa nel prossimo autunno con diverse date. Prima di intraprendere la carriera da solista, ha fondato nel 2011 il gruppo Troupe D'Elite del quale faceva parte anche Ernia.

Ghali a Follonica: la possibile scaletta Il cantante milanese di origini tunisine prosegue il suo tour questa sera, martedì 9 agosto, a Follonica, in provincia di Grosseto, pronto a far scatenare il pubblico presente. Salvo cambiamenti, la scaletta dovrebbe essere la stessa delle esibizioni precedenti, partendo da Boogieman per poi concludere con Cara Italia, passando per altri successi come Good Time e Habibi, per uno show di oltre 2 ore. Pertanto, andiamo a elencare tutte le canzoni che Ghali canterà questa sera martedì 9 agosto a Follonica: Boogieman Good Time Barcellona Bayna Fortuna Walo Pare Wallah Lacrime Ca**o mene Wily wily Ora d'aria Freestyle Salvini Ricchi dentro Marijuana Boulevard Come Milano / Milano Dende Happy days Ne è valsa la pena Peace & love Zingarello Vida Liberté Habibi Cara Italia

I prossimi appuntamenti di Ghali Come accennato in precedenza, Ghali continuerà a cantare per tutta l'estate nelle piazze italiane, ma in autunno egli sbarcherà anche in Europa con diverse tappe a toccare importanti città come Barcellona, Madrid e Berlino. Di seguito, ecco tutti i prossimi appuntamenti di Ghali: Giovedì 11 agosto 2022 – Piazza del Popolo, Ascoli Piceno

Venerdì 12 agosto 2022 – Cocoricò, Riccione (RN)

Sabato 10 settembre 2022 – Ippodromo SNAI San Siro, Milano

Lunedì 17 ottobre 2022 – Freiheitshalle, Monaco di Baviera (Germania)

Martedì 18 ottobre 2022 – Kesselhaus, Berlino (Germania)

Giovedì 20 ottobre 2022 – Kantine, Colonia (Germania)

Sabato 22 ottobre 2022 – La Madeleine, Bruxelles (Belgio)

Martedì 25 ottobre 2022 – Komplex 457, Zurigo (Svizzera)

Giovedì 27 ottobre 2022 – Sala Bikini, Barcellona (Spagna)

Venerdì 28 ottobre 2022 – Sala Cool, Madrid (Spagna)