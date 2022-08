La scaletta del concerto di Irama ad Alghero

Scaletta lunga e dinamica per il concerto di Irama ad Alghero: quasi 30 canzoni per far ballare il pubblico

Prosegue senza interruzioni il tour di Irama , che questa estate sta girando tutto il Paese con una lunghissima serie di concerti, che stanno toccando le città più importanti e le località turistiche più affollate. Questa sera, lunedì 8 agosto, Irama si esibirà ad Alghero, presso lo scenografico anfiteatro Maria Pia, davanti a migliaia di persone. Anche questa, come altre date del tour, è andata sold out, segno che il pubblico che segue il cantante è ansioso di ballare le sue melodie. Nonostante la giovane età, Irama è uno dei cantautori più seguiti e ha un pubblico che, sebbene sia composto in prevalenza da giovani e giovanissimi, conta anche fan più adulti, che si sono appassionati alle sue melodie. Dopo il festival di Sanremo, la sua popolarità è aumentata ulteriormente e, sebbene non abbia trionfato, il suo brano è risultato uno dei più ascoltati da dopo il Festival.

Irama ad Alghero, la scaletta del concerto

Nella splendida cornice della città in provincia di Sassari, Irama si appresta a salire sul palco per eseguire una scaletta piuttosto lunga e impegnativa che comprende quasi 30 brani scelti tra la sua produzione musicale. Infatti, anche se è molto giovane e non ha alle spalle una carriera particolarmente lunga, Irama è molto prolifico nella produzione e molti dei suoi brani sono delle hit da classifica cantate e conosciute da tutti. La selezione di brani fatta da Irama per la scaletta di Alghero e degli altri concerti è un vero e proprio sali e scendi di emozioni e di vibrazioni, tra brani ad alta intensità e altri più melodici, che fanno emergere il carattere più romantico del cantautore. Partito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, Irama appartiene a quella generazione di cantautori che desidera esprimere le sue emozioni attraverso la musica, riuscendo a coinvolgere in questo viaggio anche il suo pubblico, che viene letteralmente travolto dall’energia sprigionata dal cantante durante il suo concerto. Alghero è una delle mete estive più ambite del nostro Paese, frequentata anche da numerosi turisti stranieri e non è escluso che le sue melodie non possano così varcare anche i confini nazionali. Al netto di qualche modifica, l’ordine di uscita della scaletta di Irama ad Alghero dovrebbe essere questo: