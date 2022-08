Achille Lauro è pronto a salire sul palco di Lecce per la dodicesima tappa del suo Superstar Tour Condividi

Nonostante Achille Lauro sia sulla scena musicale da ormai diversi anni, quello 2022 è il suo primo vero tour. Per vari motivi, l'artista romano non si era mai esibito dal vivo nelle piazze italiane e il suo debutto è stato accolto con grandi favori dal pubblico, come dimostra la grande affluenza ai suoi concerti. Achille Lauro è un artista poliedrico, più un performer che un cantante, come ha dimostrato anche all'Eurovision song contest, dove si è presentato sul palco cavalcando un toro meccanico sotto le insegne di San Marino. Quell'esperienza non è stata particolarmente fortunata per Achille Lauro, tanto che non nascose la sua delusione alla fine dell'evento, dichiarando di voler tornare a dedicarsi soprattutto alla musica. La scaletta del concerto di Achille Lauro a Lecce del 7 agosto ripercorre la carriera del performer fino a questo momento, per regalare un concerto intenso e divertente alle migliaia di persone che sono pronte ad accorrere al Pala live per la sua esibizione.

Achille Lauro a Lecce, la scaletta approfondimento Achille Lauro, tanta energia sul palco del Milano Summer Festival La scaletta di Achille Lauro per i suoi concerti del Superstar Tour comprende quasi 30 brani, che l’artista ha selezionato con molta cura e molta attenzione per offrire uno spettacolo completo. Dai brani più intimi a quelli più ritmati, Achille Lauro ha voluto fare una cernita importante delle sue canzoni e finora il pubblico ha dimostrato di apprezzare particolarmente il suo lavoro, tanto che numerosi concerti del tour sono andati sold out in pochi giorni. Sono numerose le canzoni che Achille Lauro è riuscito a trasformare in hit da classifica, con quello stile unico e facilmente riconoscibile che ormai è diventato il suo timbro indelebile nel panorama musicale italiano. L’artista romano non ha diramato la scaletta ufficiale del suo concerto a Lecce ma, finora, al netto di qualche piccola modifica, è sempre stata la stessa per tutti i concerti che ha tenuto dall’inizio di luglio. Ecco, quindi, l’ordine di uscita più probabile per le sue canzoni: Delinquente / Generazione X

Maleducata

Me ne frego

Femmina

Bonnie & Clyde / Ullallà / Thoiry RMX

Zucchero

Stripper

Fuori rosa

Sabato sera

Lauro / Barrilete cosmico

Domenica

Teatro & cinema / Mamacita / Amore mi / BVLGARI

Roma

Bam bam twist

Solo noi

Come me

1969

Pessima

Marilù

Cadillac

Latte +

Penelope

La bella e la bestia

16 marzo

Rolls Royce

Scusa

C’est la vie

Il tour di Achille Lauro leggi anche Napoli, Achille Lauro e Clementino in visita ai bambini col cancro Dopo Lecce, Achille Lauro è atteso per un’altra serie di concerti fino alla fine del tour, fissata per il 12 settembre a Pisa. Nel frattempo, però, si esibirà ancora a Osimo, Gubbio e Prato per le ultime quattro tappe del tour partito da Milano per un totale di 16 tappe.