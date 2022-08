Ghali questa sera sarà sul palco di Catania nell’ambito del suo tour estivo che sta toccando le principali città del Paese da nord a sud. È un tour molto impegnativo quello che sta compiendo Ghali in giro per l’Italia, che sta richiamando sotto il palco di ogni suo concerto migliaia di persone pronte ad acclamarlo per ogni sua hit. Il cantante ha un repertorio musicale piuttosto vasto nonostante non abbia una carriera decennale alle spalle e questo gli consente di offrire al pubblico una vasta scelta di brani che coprono per intero la sua carriera, un viaggio nella musica che i fan del cantante stanno gradendo particolarmente e che dimostra la qualità del lavoro fatto finora da Ghali.

La scaletta del concerto di Ghali a Catania

L’appuntamento di Ghali a Catania è parte del Vulcano fest, uno dei principali festival musicali della Sicilia. In oltre due ore di musica, il rapper accompagna il pubblico in un excursus completo nella sua musica, dagli esordi alle nuove canzoni, proponendo i suoi successi più noti ma anche quelli più di nicchia e più intimi. Non mancano le canzoni che fanno ballare il pubblico, quelle travolgenti capaci di far scatenare migliaia di persone. L’energia sprigionata da Ghali in ogni suo concerto è straordinaria, è uno degli artisti capace di coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine delle sue esibizioni, che spesso si protraggono oltre il tempo previsto proprio perché non sa rinunciare ai bis per il suo pubblico. Non è stata comunicata la scaletta definitiva del concerto di Ghali a Catania ma, a fronte delle sue precedenti esibizioni, si può presumere che il cantante porti sul palco questi brani: