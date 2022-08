Edoardo Bennato, concerto gratuito a Bacoli lunedì 8 agosto

Edoardo Bennato è uno degli artisti italiani con maggiore esperienza e con una lunga carriera di oltre 50 anni. Il cantante ha suonato in Italia e nel mondo, appassionando le platee che lo hanno ascoltato. Edoardo Bennato si sta esibendo anche nel mese di agosto, ma c’è una data in particolare che risulta essere simbolica. Il riferimento è a lunedì 8 agosto, quando l’artista si recherà a Bacoli, in provincia di Napoli, per un concerto totalmente gratuito.

L’iniziativa promossa dal sindaco di Bacoli

Nel piccolo paesino in provincia di Napoli sono ancora in corso i festeggiamenti per Sant’Anna, un preludio al grande evento di lunedì 8 agosto che si terrà in Villa Comunale. Come annunciato su Facebook da Josi Gerardo Della Regione, sindaco di Bacoli, la cittadina è pronta ad accogliere Edoardo Bennato per un concerto totalmente gratuito. Queste le sue parole: “Edoardo Bennato a Bacoli. Era una promessa fatta alla città. Vivremo un concerto di piazza gratuito, sul lago Miseno, accanto alla Villa Comunale, nell’area utilizzata per il mercato. Una notte magica e aperta a tutti. Sul palco avremo uno dei cantautori internazionali che più tra tutti ha cantato i Campi Flegrei”. In tutta la sua carriera, Edoardo Bennato ha sempre manifestato simpatia e affetto per la Campania, come mostrato anche da alcune recenti canzoni come La Bella Addormentata, all’interno dell’ultimo cd Non c’è dedicata a Bagnoli, sua città natale. In attesa di Edoardo Bennato, Bacoli si appresta a vivere l’attesa del suo concerto con l’esibizione dei Bottari della Cantina Popolare il 6 agosto, mentre il 7 agosto ci sarà la santa processione di Sant’Anna che attraverserà il paese. Infine, il 9 agosto spazio alla serata con ospite Enzo Gragnaniello.