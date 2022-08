La scaletta del concerto di Pinguini Tattici Nucleari a Gallipoli

Questa sera venerdì 1° agosto i Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno a Gallipoli per una delle ultime tappe del Dove Eravamo Rimasti Tour, che si concluderà il 15 agosto a Olbia Condividi

Si sta per chiudere il Dove Eravamo Rimasti Tour 2022 dei Pinguini Tattici Nucleari. Un viaggio iniziato lo scorso 14 giugno a Conegliano in provincia di Treviso e che terminerà il 15 agosto a Olbia. Per far capire il successo ottenuto dalla band, basti pensare che c'è stato il sold-out praticamente in tutte le date. C'era voglia, dunque, da parte dei fan di tornare a cantare dal vivo insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, che dopo la partecipazione a Sanremo nel 2020, hanno ottenuto una visibilità tale da essere uno dei gruppi più amati dai giovani e non solo.

I Pinguini Tattici Nucleari a Gallipoli: la possibile scaletta approfondimento Pinguini Tattici Nucleari, cultura e futuro per i Giovani Wannabe Le canzoni in programma per il concerto a Parco Gondar a Gallipoli, in provincia di Lecce, sono 23. Non dovrebbero esserci sorprese in merito, dunque i Pinguini Tattici Nucleari riproporranno i brani già ascoltati nelle precedenti esibizioni. Pertanto, andiamo a elencare la scaletta del concerto di venerdì 1° agosto: Ridere Nonono Antartide Giovani Wannabe Bergamo Ringo Starr Cancelleria Freddie Scatole La storia infinita Bagatelle Verdura Sciare La banalità del mare Sashimi Scooby Doo Giulia Ferma a guardare (Ernia cover) Me Want Marò Back Irene Lake Washington Boulevard Tetris Pastello Bianco Immancabile Ringo Starr, brano che ha lanciato in un certo senso i Pinguini Tattici Nucleari e che ha ottenuto un terzo posto a Sanremo nel 2020. Presente anche Giovani Wannabe, l’ultimo singolo della band che è uscito il 27 maggio 2022.

