Rosa Linn, con Snap è diventata l'artista armena più amata: il video

È in rotazione radiofonica e già disponibile in digitale Snap, la hit virale del momento di Rosa Linn, la talentuosa artista armena in gara all’Eurovision Song Contest 2022. Il brano, il più ascoltato in streaming a due mesi dall’Eurovision con un trend di più di 1 milione di stream giornalieri su Spotify, sta scalando tutte le classifiche mondiali: ha raggiunto la Top 5 delle classifiche Viral Italia e Viral Globale di Spotify, la Top 20 della classifica globale di Shazam, la Top 30 della classifica globale di Spotify ed è presente in più di 40 playlist di Spotify.



Rosa Linn sta diventando la prima artista musicale armena al mondo e la prima producer donna dell'Armenia. La ventunenne, che vive nel suo Paese natale con la madre, spiega: “In Armenia devi far tutto da solo, dall’organizzare concerti a trovare il pubblico... tutto senza agevolazioni e sponsor, perché non ci sono nè infrastrutture nè un’industria musicale. Avevo paura di non riuscirci, ma non ho rinunciato al mio sogno". Nel 2021 ha pubblicato il suo primo singolo King insieme alla cantautrice multiplatino Kiiara. Grazie a questo primo slancio, l’artista è stata poi selezionata per l'Eurovision e Snap è diventata rapidamente una hit mondiale in continua crescita.