Mary J. Blige live in esclusiva su Apple Music

La one-night-only performance di Mary J. Blige allo storico United Palace di New York ha debuttato su Apple Music come appuntamento di Apple Music Live, l'esclusiva serie di performance dal vivo che offre alle più grandi star della musica una piattaforma globale per connettersi con il pubblico di tutto il mondo. La performance dell'artista, attrice, produttrice e imprenditrice vincitrice di un Grammy Award e nominata all'Academy Award è stata caratterizzata da una scaletta che spazia in tutto il suo repertorio e da riflessioni sulla sua ineguagliabile carriera musicale.



Ascolta la performance in ogni momento on-demand su Apple Music QUI.



Lanciato questa primavera, Apple Music Live ha già presentato in esclusiva le performance live in streaming di artisti in cima alle classifiche mondiali, come Harry Styles e Lil Durk, disponibili per la visione on-demand su Apple Music. Guarda la conversazione di Blige con Nadeska di Apple Music prima della performance QUI e ascolta la performance in Audio Spaziale QUI.