Finalmente fuori Santa Marilena, il nuovo disco della storica band patchanka salentina Après La Classe. All’interno dell’album la band racconta la vita su di un’isola fittizia in cui regna la pace e l’assoluta libertà d’espressione. disco esce per Get Up Music e Epic/Sony Music. Anticipato dai singoli Sogno Otro Mundo in collaborazione con Manu Chao e Chiringuito con Didy e DJ Gruff, gli Après La Classe pubblicano il loro sesto disco ufficiale, Santa Marilena. Si tratta di un progetto vario in cui diversi generi musicali, dal Rap alla Dub, si mescolano per ottenere un mix originale e autentico che definisce la continua ricerca artistica e stilistica della band durante i loro ventisei anni di carriera. “Santa Marilena” è un non-luogo in cui ciascun individuo può sentirsi libero di essere ciò che vuole, avendo l’assoluta libertà di raccontare sè stesso e la propria storia; il risultato è un concept album ricco di storie, morali da cogliere e voglia di vivere.



“Santa Marilena è la nostra casa in termini artistici, il luogo ideale in cui regna la pace e la libertà assoluta di espressione, noi in questo momento storico viviamo su questa meravigliosa isola –raccontano gli Après La Classe- Le tracce di questo disco ci rappresentano a pieno, siamo orgogliosi di essere quello che siamo, diversi ed autentici in ogni disco; nel prossimo ci spingeremo ancora più in lá. La nostra missione è sempre stata quella di far stare bene il nostro pubblico, trattando talvolta tematiche impegnative ma sempre col sorriso sulle labbra. Salite a bordo, la meta non esiste, il viaggio sarà fantastico”. La band è originaria di Aradeo, in provincia di Lecce, ed è composta da Cesko (voce, synth, chitarre), Puccia (voce, fisarmonica, tastiere), Combass (basso, cori), affiancati da Gianmarco Serra, Alex Ricci e Paco Carrieri.



TRACKLIST

1. Chiringuito (ft. Didy & DJ Gruff)



2. Medellìn

3. Sogno Otro Mundo (ft. Manu Chao)

4. Randagi De Bamba

5. Filo Rosso

6. Smetto Di Bere (ft. Piotta)

7. Mademoiselle (prod. The Yorker)

8. Se Nu Te Movi Moi

9. Sogno Otro Mundo (Alborosie DubRmx)



Quest’estate gli Après La Classe presenteranno “Santa Marilena” e i loro più grandi successi in tour in tutta Italia. Qui il calendario con le date del mese di Agosto:

6.8.22 Festa Patronale, Nardò (LE)



7.8.22 ViviAMOnteroni, Monteroni (LE)

10.8.22 Piazza Umberto I, Coreno Ausonio (FR)

12.8.22 Masseria Amastuola, Crispiano (TA)

16.8.22 Piazza Vittoria, Corigliano d'Otranto (LE)

17.8.22 Piazza San Giovanni, Carife (AV)

20.8.22 Nxt Station, Bergamo (BG)

21.8.22 P.zza delle Rose, Mancaversa (LE)

23.8.22 Piazza, Villapiana (CS)

27.8.22 Scorre Festival, Sissa Trecasali (PR)