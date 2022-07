La scaletta del concerto di Elisa a Matera

Manca ormai poco alla nuova tappa del Back to the Future Live Tour di Elisa, che porterà la cantautrice sul palco del Sonic Park di Matera questa sera, mercoledì 27 luglio, dalle ore 21:00. Poliedrica, sognatrice dalla voce romantica e ideatrice di tante canzoni di successo, Elisa ha descritto il suo ultimo disco, Back To The Future, come un lavoro che “celebra la bellezza, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità ambientale. È il più importante team di lavoro che abbia mai messo insieme.” Un messaggio per l’ambiente, dunque, quello che l’artista vuole lanciare attraverso il suo viaggio nella musica che la vede esibirsi sui palchi di tutta Italia. Le location scelte hanno un grande valore paesaggistico e sono state pensate su di un protocollo per un basso impatto sull’ecosistema. Scopriamo ora quali canzoni faranno scatenare i fan di Elisa questa sera.

Un evento unico e imperdibile quello di questa sera nella Cavea del Sole a Matera, in cui Elisa porterà in scena i brani del suo ultimo disco, Back To The Future , e i suoi pezzi più conosciuti.

Elisa nominata dall’ONU come prima Alleata della SDG Action Campaign

GUARDA ANCHE

Tutti i video su musica e concerti

Il grande interesse dimostrato da Elisa per l’ambiente non è passato inosservato. A questo proposito, infatti, l’ONU ha nominato l’artista come prima Alleata della SDG Action Campaign sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. La campagna chiede alle persone di #FlipTheScript, cioè di trasformare in azione l’apatia, la paura in speranza e la divisione in unione.

Per ispirare all’azione l’ONU ha individuato alcune voci in grado di influenzare positivamente il grande pubblico e tra queste risulta esserci anche Elisa. Durante i suoi concerti sarà possibile aderire a una raccolta fondi per contribuire al progetto Life Terra, che mira a piantare 500milioni di alberi in Europa entro il 2025.