La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Genova

Energia, entusiasmo e tanta allegria: i Pinguini Tattici Nucleari sono pronti per far ballare e divertire i fan che questa sera, martedì 26 luglio, parteciperanno alla tappa genovese del Dove Eravamo Rimasti Tour. Start alle ore 21:00, nella splendida location dell’Arena del Mare - Area Porto Antico, per un concerto andato sold out in pochissimo tempo. Il nome del tour riassume tutta la voglia di andare avanti e di ricominciare a vivere, lasciandosi dietro le spalle due anni di stop forzato e ripartire, per l’appunto, da dove eravamo rimasti. Scopriamo insieme quale sarà la scaletta che i Pinguini Tattici Nucleari porteranno sul palco di Genova.