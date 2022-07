La scaletta del concerto di Marracash a Matera

Prosegue a spron battuto il tour estivo di Marracash . Il rapper macina concerti a un ritmo elevato, anche per recuperare le date perse durante il periodo del Covid. Un anno e mezzo di pandemia non può essere dimenticato facilmente, ma Marracash ci prova a far tornare l’entusiasmo ai suoi concerti con una scaletta intensa e serrata che garantisce oltre due ore di musica. Il rapper ha iniziato la sua tournée il 12 luglio in ritardo rispetto ai colleghi, ma fino al 13 agosto non avrà un attimo di tregua. Proprio per esaudire le tante richieste, e rispettare gli impegni presi con i biglietti venduti nel periodo antecedente la pandemia, Marracash ha una media di un concerto ogni due giorni, per un tour che lo sta portando a esibirsi in tutta Italia, isole comprese. Oggi, 26 luglio, Marracash è in concerto a Matera nell’ambito del festival di Majano, che sarà una delle tappe più suggestive del suo tour.

Marracash a Matera, la lunga scaletta del rapper

approfondimento

Marracash, pubblicato il video di "Dubbi"

Se musica dev’essere, allora musica sia per Marracash, che come ben sanno i suoi fan non ama risparmiarsi quando sale sul palco. A Matera, così come negli altri concerti di questo tour partito dalla provincia di Torino, il rapper propone una scaletta molto ampia che va a toccare quasi per intero la sua produzione fin dall’album di esordio, nel lontano 2008. Non mancano le grandi hit e le canzoni più di nicchia, in un excursus che finora ha fatto ballare decine di migliaia di giovani, che da due anni attendevano il ritorno sul palco di Marracash. Il concerto di Matera sarà uno di quelli che il rapper ha deciso di effettuare nel Sud Italia, in una delle città con più alto valore simbolico del nostro Paese, che d’estate è una meta amata da turisti italiani e internazionali. La scaletta di Marracash a Matera non è stata ufficialmente diramata ma, al netto di qualche piccola modifica, non dovrebbe distanziarsi troppo da quelle dei concerti precedenti: