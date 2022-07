Adele in concerto, annunciate le date della residency a Las Vegas

Musica

È andata in scena martedì 8 febbraio, dalla O2 Arena di Londra, la 42esima edizione dei BRIT Awards, i premi più importanti della musica inglese. Adele è stata la regina della serata con ben tre vittorie, tra i trionfatori Ed Sheeran, Billie Eilish e Dua Lipa. Olivia Rodrigo ha ottenuto il Brit Award nella categoria ' International Song of the year', nessun premio invece per i Maneskin. Nella gallery, i look dei protagonisti