Volo cancellato per Matteo Bocelli, sul palco del concerto papà Andrea

Andrea Bocelli ha sostituito suo figlio bloccato in Germania

Andrea Bocelli è certamente un papà premuroso ma con la sua esibizione dal vivo in Versilia ha offerto al pubblico dei suoi ammiratori una impagabile lezione di professionalità.

Una volta capito che suo figlio Matteo non sarebbe riuscito a raggiungere l'Italia a causa di un problema legato al suo volo in partenza dalla Germania, l'artista non ci ha pensato due volte e si è diretto verso Marina di Pietrasanta dove era in programma la serata del ventiquattrenne, uno dei protagonisti della rassegna estiva dedicata a Giancarlo Bigazzi, scomparso nel 2012.