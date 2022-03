Matteo Bocelli, il nuovo singolo è Dimmi ed è co-firmato da Mahmood

Dopo i successi di “Fall on me” (oltre 300 milioni di stream globali), “Solo” e ”Close", Matteo Bocelli torna in radio e in digitale con “Dimmi” (Polydor / Universal Music), il suo primo singolo in italiano. Un mega cast internazionale accompagna questo debutto che vede la brillante co-scrittura di Mahmood (che firma il pezzo insieme a Matteo e Sylvia Tofany), la produzione di Jesse Shatkin (Kelly Clarkson, Camila Cabello, Julia Michaels) e il missaggio di Josh Gudwin (Elton John, J Balvin, Justin Bieber).



Matteo, polistrumentista da quando era bimbo, in questo brano dove melodia e sonorità urban si incontrano perfettamente, imbraccia la chitarra e canta una magica e struggente ballata d’amore. Il brano è accompagnato da un video (https://www.youtube.com/watch?v=2CYIoPeNuIc) diretto dal pluripremiato fotografo/regista statunitense Eric Ogden (Motel, The Call, Nocturne). Nella clip, che è stata girata sul rooftop di Brooklyn a New York, si racconta una commovente storia d'amore. Intanto Matteo Bocelli si conferma uno degli artisti italiani più richiesti all’estero. L’ospitata nel programma cult americano “Kelly Clarkson Show” con “Close”, in onda sulla NBC, è stata solo l’ultima partecipazione ad uno show americano per Matteo, arrivata dopo le performance nel celebre “Good Morning America” e nei due speciali natalizi della PBS alla presenza del Presidente degli Stati Uniti Biden e consorte e della CNN.



Ventitre anni, figlio del tenore italiano più amato al mondo, Matteo Bocelli è seguito dal prestigioso Maverick Management (lo stesso di Madonna, U2, The Weekend, Paul McCartney e tanti altri) e ha chiuso il suo primo contratto discografico con la Capitol Records, la storica etichetta americana che nel suo roster conta nomi come Paul McCartney, Katy Perry e Norah Jones. Il giovane artista ha da subito attirato l’attenzione della stampa estera che ha accolto il suo primo singolo con grande entusiasmo. Matteo ha iniziato a studiare pianoforte all'età di sei anni. Nonostante la già grande attenzione internazionale (è stato protagonista della campagna mondiale di Guess insieme a Jennifer Lopez e testimonial Bulgari watches), continua il suo percorso di studi ed è prossimo alla Laurea al Conservatorio di Lucca.