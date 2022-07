La scaletta del concerto di Caparezza a Ferrara

Dopo il sofferto annullamento del tour nei palazzetti a causa del Covid-19, Caparezza è finalmente tornato ad animare i palchi di tutta Italia. I live, per il cantautore, sono sempre stati fondamentali e il rinvio dei suoi show è stato descritto dallo stesso artista come frustrante. Con l’estate però, è finalmente arrivato il tanto atteso momento dell’ Exuvia Tour , iniziato il 25 giugno a Treviso e proseguito poi nelle piazze di Bologna, Lucca, Collegno, Mantova, Milano, Assago, Napoli, Matera e Genova. Questa sera, venerdì 22 luglio, è il turno di Ferrara , dove Caparezza si esibirà in occasione del Ferrara Summer Festival. L’appuntamento è previsto in Piazza Trento Trieste, a partire dalle ore 21:00 . Per lo show di stasera sono ancora disponibili alcuni biglietti Posto Unico, reperibili su TicketOne al costo di 35,00 €.

I brani previsti per il concerto di Caparezza a Ferrara

Entusiasta, pieno di energia e portatore di gioia: Caparezza, nonostante abbai da poco annunciato di soffrire di ipoacusia e di avere un fastidioso acufene, non rinuncia a quello che più ama al mondo: esibirsi live, pur non potendo più dedicarsi a lunghi giri di concerti, come accadeva in passato.

L’unico tour in cui sarà possibile godere della sua musica è proprio l’Exuvia Tour, che continuerà a far ballare migliaia di fan fino a metà agosto. Durante lo show Caparezza dedicherà molto spazio alle canzoni contenute nel suo ultimo disco, Exuvia, ma darà anche voce ai suoi brani più iconici, come Fuori dal tunnel e Vieni a ballare in Puglia.

Ecco la probabile scaletta del concerto di stasera a Ferrara: