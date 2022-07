Ultima tappa del tour estivo per Achille Lauro, che il 23 luglio si esibirà a Cattolica con una scaletta lunga e originale Condividi

Dopo l'esperienza di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest, dove ha corso sotto le insegne di San Marino, Achille Lauro è tornato a esibirsi dal vivo nelle piazze italiane. A differenza dei suoi colleghi, il cantautore romano non trascorrerà l'estate in tour ma ha preferito concentrare le date dei suoi concerti a luglio, per poi dedicarsi alla nuova musica. Il concerto di Cattolica del 25 luglio sarà l'ultimo del tour estivo per Achille Lauro, che come altri suoi colleghi ha deciso di recuperare in un'unica data tutte quelle che sono state cancellate negli anni precedenti a causa dell'epidemia di coronavirus. E così, la data di Cattolica risulta essere il recupero di quelle del 22 ottobre 2020, del 21 ottobre 2021 e del 19 Maggio 2022 a Cesena. La scaletta del concerto di Achille Lauro a Cattolica sarà molto ampia e percorrerà idealmente la storia musicale del cantautore con i suoi maggiori successi, per oltre due ore di musica dal vivo.

Achille Lauro a Cattolica, due ore di musica live approfondimento Napoli, Achille Lauro e Clementino in visita ai bambini col cancro Il cantautore romano ha studiato con cura ogni dettaglio delle sue esibizioni. Achille Lauro è noto per essere un perfezionista ma anche per offrire ai suoi spettatori un vero e proprio show in cui la musica si sposa con lo spettacolo performante. L’autore di Rolls Royce, infatti, oltre che cantante si definisce performer e nelle sue esibizioni non manca mai la volontà di stupire il pubblico. Lo ha dimostrato anche all’Eurovision Song Contest, esibendosi a cavallo di un toro meccanico. La ricerca della sorpresa e dell’effetto wow sono uno dei tratti caratteristici della carriera di Achille Lauro, soprattutto degli ultimi anni. La scaletta del concerto di Cattolica non è stata ancora diramata ma basandosi su quella delle ultime esibizioni dell’autore, è lecito pensare che potrebbe essere molto simile a questa: Delinquente/Generazione X Maleducata Me ne frego Femmina Bonnie & Clyde/Ullallà/Thoiry RMX Zucchero Stripper Fuori rosa Sabato sera Lauro/Barrilete cosmico Domenica Teatro & cinema/Mamacita/Amore mi/BVLGARI Roma Ban bam twist Solo noi Come me 1969 Pessima Marilù Cadillac Latte + Penelope La bella e la bestia 16 marzo Rolls Royce

*BIS* Scusa C’est la vie Nelle scalette precedenti, Achille Lauro aveva già inserito il timing per il bis di alcuni suoi pezzi più famosi prima della chiusura del concerto, che dura oltre due ore. Un’accortezza per il pubblico, sempre pronto a chiedere un supplemento di musica per i suoi beniamini.

Il tour di Achille Lauro Chi ha avuto modo di assistere a un concerto di Achille Lauro sa che la musica, spesso, fa quasi solo da contorno. In questa serie di concerti, però, il cantante ha deciso di riportarla in primo piano con un ensemble orchestrale da 52 elementi, ai quali vanno aggiunti gli inamovibili 5 della sua band. Un modo per soddisfare il bisogno di spettacolo del pubblico ma anche quello di assistere a un concerto con la musica al centro, in un susseguirsi di arrangiamenti originali e inediti che promettono di far cantare le migliaia di persone sotto il palco.