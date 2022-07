La scaletta del concerto di Irama a Servigliano

Va in scena oggi la settima data del ricco tour estivo di Irama che, giovedì 21 luglio , suonerà direttamente dal palco a cielo aperto allestito al Parco della Pace di Servigliano (FM) per il NoSound Fest . Ecco cosa sappiamo sulla scaletta di brani che l’artista carrarese canterà in serata, tra il successo dei nuovi tormentoni estivi 5 gocce e Pampampampampampampampam, gli inediti del suo ultimo disco Il giorno in cui ho smesso di pensare (2022) e vecchi successi dall’esordio a Sanremo Giovani ed Amici di Maria De Filippi.

Irama in concerto a Servigliano, quali brani canterà sul palco

approfondimento

È uno degli artisti più in voga del momento, tanto per il suo look inconfondibile dentro e fuori dal palco, quanto (e soprattutto) per il suo enorme talento e la versatilità musicale, che lo rendono capace di essere sempre credibile qualunque genere di musica scelga di affrontare. Irama si esibirà questa sera, giovedì 21 luglio, a Servigliano, in provincia di Fermo nelle Marche, per la settima data outdoor del suo tour estivo, Irama Live 2022, che funge da naturale prolungamento ai quattro emozionanti concerti nei palazzetti che l’artista di Carrara cresciuto a Monza, ha tenuto a metà primavera. Per questa data, Irama si cimenterà nel regalare al pubblico un mix di emozioni, tra la commozione di alcuni suoi celebri brani come Ovunque Sarai e La ragazza con il cuore di latta, all’energia dei suoi tormentoni estivi tra pop e reggaeton come Mediterranea, Nera, Arrogante e le nuovissime 5 gocce e Pampampampampampampampam. Grande spazio anche agli inediti dell’ultimo disco, Il giorno in cui ho smesso di pensare, alla release nel 2022. Ecco la possibile scaletta di brani che Irama porterà in concerto sul palco del NoSound Fest di Servigliano, giovedì 21 luglio: