La scaletta del concerto di Stromae all'Ippodromo di Milano

Dopo 7 anni dal suo ultimo concerto in Italia, Stromae fa il suo grande ritorno per due attese date. Il primo appuntamento con l’artista è previsto per questa sera, mercoledì 20 luglio, all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. In occasione del Milano Summer Festival, infatti, Stromae tornerà a suonare dal vivo in un’unica data italiana per il 2022. Il prossimo show sarà al Palazzo dello Sport di Roma il 16 maggio del 2023. Divenuto celebre nel 2009 grazie alla hit Alors on danse, Stromae è arrivato al successo mondiale nel 2013 con il suo secondo album Racine Carrée, che ha venduto oltre 5.6 milioni di copie nel mondo. Per il concerto di questa sera sono ancora disponibili alcuni biglietti Posto Unico (41,00 €) su Ticket One.