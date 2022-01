Stromae, pubblicato il video del singolo L’enfer

L’enfer è un talismano per combattere i pensieri più cupi, un brano dove Stromae si destreggia abilmente tra uno spettro di emozioni esplorando i temi più intimi. Una spirale depressiva che l'artista mette a nudo in poche battute, dalla noia quotidiana alle forme più oscure di fuga. La canzone è un’ulteriore testimonianza delle straordinarie capacità di Stromae non solo come produttore, musicista ma anche come paroliere. Il suo caratteristico senso dell'umorismo aiuta a rafforzare queste emozioni molto palpabili, ognuna trasportata da archi e percussioni impostate per punteggiare i ritornelli. Un diluvio di riverbero e voci ossessionanti diventano elegiache, e quando il synth entra sul palco l'ascoltatore non ha altra scelta che unirsi alla lotta.



Il video musicale, diretto da Julien Soulier, è una sequenza che inizia con l'occhio di Stromae. Mentre la telecamera si allontana, lo scopriamo da solo in un'ambientazione sobria e inquietante nella sua immensità. Questo continuo zoom indietro è scandito dai pensieri oscuri del cantante che gradualmente prendono il sopravvento. La clip si conclude con un ritorno nell'occhio del cantautore, come il loop infinito che a volte può rappresentare sofferenza e depressione. Se Santé, il brano che ha riportato Stromae alla musica dopo oltre 5 anni, era un brano per riflettere e dedicare un momento agli altri, a chi lavora duramente, il nuovo inedito L’enfer colpisce duramente il nostro stomaco, a partire dalla sua straordinaria presentazione nel Tg serale del canale francese TF1 durante il quale Stromae ha cantato per la prima volta il suo brano guardando, direttamente negli occhi, gli spettatori a casa. L’Enfer già disponibile negli store digitali https://stromae.lnk.to/lenferem sarà in programmazione radiofonica da venerdì 14 gennaio.



Lo scorso ottobre Stromae è tornato a sorpresa con il suo ultimo singolo, Santé, un’ode dedicata a chi lavora mentre gli altri festeggiano. Costruita su un ritmo ispirato alla cumbia sudamericana intervallato da synth e beat, Stromae canta “let’s have a toast for the conquerors of the worst work hours. For the new parents lulled to sleep by cries. For the insomniacs by trade…”. Il suo tributo vira da un’emozione sincera a un’ironia caustica. Maestro della sua materia, Stromae instilla intelligentemente scene che sono allo stesso tempo divertenti e provocatorie. I suoi giochi di parole e il suo range vocale amplificano l’accuratezza della situazione descritta e il richiamo all’inclusività — felicità e rispetto per tutti.



Il brano ha collezionato 3.5 milioni di stream nella prima settimana ed è velocemente diventato il 5° singolo più ascoltato su Spotify, con un video che ha accumulato più di 24 milioni di view su YouTube. Il video ufficiale è stato co-diretto da Jaroslav Moravec e Luc Van Haver e prodotto da Mosaert - il marchio creativo di Stromae. Attraverso tutorial schematici, il video descrive gli eroi di tutti i giorni invitati a ballare, che poco alla volta si lasciano andare in uno spirito di celebrazione spensierata. Stromae ha presentato live Santé durante lo show americano The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.



L’Enfer e Santé faranno parte del nuovo album di Stromae, il terzo disco di studio, Multitude in uscita il prossimo 4 Marzo 2022 (Darkroom/Interscope Records). L’attesissimo album conterrà in tutto 12 tracce inedite scritte e prodotte da Stromae e sarà disponibile in versione digitale, CD e vinile, oltre alle versioni speciali colorate per D2C. L’album è già disponibile per il Pre-order/save/add su https://vir.lnk.to/multitude. Alla fine di un lungo tour sold-out nelle arene di tutto il mondo, compreso il prestigioso Madison Square Garden di New York e la sua performance sbalorditiva al Coachella Festival del 2015, l’artista, autore, performer, produttore, designer e regista belga acclamato dalla critica, si era preso una pausa dalla musica per dedicarsi ad altri aspetti della sua creatività come i video musicali per Dua Lipa (IDGAF) e Billie Eilish, così come la continuazione del suo progetto di moda sotto lo pseudonimo Mosaert con i suoi partner creativi Coralie Barbier e Luc Van Haver. Stromae tornerà live in Italia il prossimo 20 luglio per un'unica data nel nostro paese all’interno del Milano Summer Festival (Ippodromo Snai San Siro). I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e Ticketmaster.it.

R101 è radio ufficiale dell’evento.