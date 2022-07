La scaletta del concerto di Caparezza a Genova

Nona tappa con l’Exuvia Estate 2022 di Caparezza che questa sera, mercoledì 20 luglio, sarà a Genova nella suggestiva location dell’Arena del Mare. Ecco tutti i possibili brani in scaletta, dove di certo non mancheranno interessanti sorprese Condividi

Prosegue il successo dell'Exuvia Estate 2022 Tour di Caparezza che questa sera, mercoledì 20 luglio, farà tappa in una location davvero speciale. Quella dell'Arena del Mare a Genova dove il rapper pugliese sarà l'assoluto protagonista di una nuova serata con il Balena Festival. Per il suo nono appuntamento dal vivo, dopo l'inizio del 1 luglio a Lucca e le date a Padova, Ancona, Collegno, Mantova, Milano, Napoli e Matera, Caparezza ha ancora in serbo di stupire il pubblico con una scaletta ampia e variegata e che non mette di certo in un angolo interessanti sorprese. Ecco tutte le anticipazioni sul concerto di Caparezza a Genova.

Caparezza in concerto a Genova, tutto quello che sappiamo sui brani in scaletta approfondimento Caparezza, dal 25 giugno al via il tour per il nuovo album Exuvia Accanto agli organizzatori del Balena Festival, che nelle ultime ore di ieri, martedì 19 luglio, hanno invitato i fan di Caparezza ad accaparrarsi gli ultimi biglietti prima che il concerto genovese sia completamente sold-out, cresce l’attesa per lo show di uno dei cantautori e rapper italiani più amati di sempre e capace di riunire a sé diverse generazioni che tutte insieme apprezzano e amano la sua musica. Nonostante le già preannunciate soprese, stilate dallo stesso Caparezza e dal suo entourage per ogni data dell’Exuvia Estate 2022, ecco una breve anticipazione sulla possibile scaletta di serata che certamente conterrà molti inediti di Exuvia, l’ultimo album in studio di Caparezza (in ordine cronologico) alla release il 6 maggio 2021. Spazio però anche ai grandi classici che tra gli anni ’90 e 2000 lo hanno reso artista irrinunciabile del panorama musicale italiano. La possibile scaletta del concerto di Caparezza a Genova, location Arena del Mare, mercoledì 20 luglio: Canthology Fugadà Larsen Campione dei Novanta Contronatura Mica van Gogh Eyes Wide Shut Una chiave Il mondo dopo Lewis Carroll Goodbye Malinconia China Town La certa El sendero Ghost memo Come Pripyat Vengo dalla Luna Abiura di me Zeit! La scelta Ti fa stare bene Exuvia Vieni a ballare in Puglia Fuori dal tunnel

Dove prosegue l’Exuvia Estate 2022 Tour di Caparezza approfondimento Caparezza, le 5 canzoni più conosciute Dopo lo scoppiettante inizio dello scorso venerdì 1 luglio al Lucca Summer Festival e altre sette date già andate in scena in tutta Italia, insieme a quella di questa sera, mercoledì 20 luglio a Genova, Caparezza proseguirà con il suo ricco tour estivo, Exuvia Estate 2022, fino alla grande festa finale del prossimo 13 agosto a Majano. Ecco tutti gli appuntamenti ancora in calendario con l’iconico rapper e cantautore di Vieni a ballare in Puglia: 22 luglio 2022 – Ferrara, Ferrara Summer Fest

23 luglio 2022 – Roma, Rock in Roma

29 luglio 2022 – Catania, Villa Bellini

6 agosto 2022 – Pescara, Porto Turistico

7 agosto 2022 – Fasano (BA), Locus Festival

10 agosto 2022 – Monte Urano (FM)

13 agosto 2022 – Majano (UD), Festival di Majano