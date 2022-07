Pattoni, Si Sta Così Bene che merita una playlist

Il progetto Pattoni nasce tra le mura domestiche. Le canzoni sono diari sui quali l'artista decide di immortalare emozioni, momenti, solitudine, speranze. Se all’inizio utilizza la scrittura per esorcizzare i fantasmi del presente e del passato, in un secondo momento capisce che lo scrivere è parte di lui, lo fa stare bene, e non può privarsene perché vorrebbe dire rinunciare a un elemento fondamentale della

History Song di The Good, the Bad & the Queen

La prima volta che ho ascoltato questo brano, grazie al mio amico “Merc”, ho pensato di avere di fronte un gran basso e una super band.





L'animale di Franco Battiato



Capolavoro di testo e musica, una canzone del genere ispira a scrivere, a essere onesti con se stessi e a non avere paura.



Music Is Power di Richard Ashcroft

Ashcroft è uno che sa scrivere canzoni. Quando ho bisogno di isolarmi e di energie: cuffie, volume al massimo e questo brano mi danno quello di cui ho bisogno.



Ridere di te di Vasco Rossi

Che bello, quando la musica prende il posto delle parole, sento che ognuno potrebbe dire quello che vuole ed è proprio lì che sta, secondo me, la vera liberazione di questo brano. Volo davvero.





C'mon Everybody di Eddie Cochran



Spesso ho ascoltato questo brano nei viaggi in moto con gli amici e mi ha salvato nei momenti difficili che ho superato urlando questa canzone contro il vento.



Sotto le stelle del jazz di Paolo Conte

Vorrei essere credibile come Paolo Conte, raccontare di tutto mantenendo una classe senza compromessi. Grande brano.



Battere e levare di Francesco De Gregori

La potenza vera di questo testo è che ci vedi quello che vuoi ma non puoi non emozionarti, non capire che qui dentro c'è qualcosa che va oltre alla musica. Come a dire, adesso prendo la chitarra e te la spacco addosso ma non sono qui per questo. Consiglio la ghost track nel disco. Se hai il cd vai indietro dalla traccia uno.





Hard to Explain di The Strokes

Ricordo quando “Rallo” mi fece ascoltare gli Strokes in un cd masterizzato a Roma in un viaggio dove non eravamo ancora troppo amici. "Non conosci gli Strokes? Li devi ascoltare"… Ho avuto la fortuna, in adolescenza, di avere amici di qualche anno più grandi che portavano le novità musicali in paese, le cose infatti arrivavano con ritardi di anni… Band così, a sedici anni, ti ribaltano tutto.





Sultans of Swing di Dire Straits

Per mettere ordine ai pensieri consiglio di abbandonare le proposte musicali degli ultimi anni per farsi trasportare da “Sultan of Swing” che ha la straordinaria capacità di mettere le cose al loro posto...grazie ragazzi, mi sento di nuovo bene!!!!





Headshrinker di Oasis

Metto questo brano perché l’ho ascoltato oggi dopo parecchio tempo e mi sono ricordato come mi fa sentire! Il primo amore non si scorda mai. Poi ragionandoci su avrei inserito anche "Half the World Away", altro brano dello stesso album, visto che fu il primo che comprai alle medie con Tv Sorrisi e Canzoni, ma sai che c'è? Per stare a questo mondo ci serve un bel po' di energia e allora avanti con il machete da boscaglia a farci largo tra maleducazione ed arroganza. Oasis ultima vera band che fa della musica energia per credere nella vita.