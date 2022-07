Porto Rubino, Malika Ayane: "Una Ragazza trasmette leggerezza"

Malika partiamo dalla scelta di Una Ragazza per questo periodo. È anche una anticipazione di quello che verrà?

Avevo voglia di novità importanti, sto vivendo un periodo della mia vita in cui mi piace fare ricerca. Avevo bisogno di divertirmi e di affidarmi a un testo più immediato. È una canzone che trasmette leggerezza, ma nel senso profondo del termine.

Ti domandi spesso quante ore si sprecano?

Continuamente e non sono mai riuscita a trovare una risposta. Il questito è: quando non faccio cose fondamentali è tempo sprecato o tempo investito diversamente?

Se la ragazza che ride non è felicie, la favola è brutta?

È una frase legata a un momento storico. Non essere felici non significa essere in una brutta favola. Io posso dirti che sto da Dio nei miei panni.

Quali sono le summer vibes dell'estate 2022?

Io lo chiamo sfogo. Come lo era l'ultima ora di scuola, quando aspettavi di sentire suonare la campanella. La mia idea è che con le giuste vibrazioni possiamo andare a prenderci tutto quello che ci piace. Il messaggio è: ricordati che i conti li devi fare solo con te stesso.

In Una Ragazza c'è un forte richiamo alla spensieratezza degli anni Sessanta. Recuperemo mai quelle speranze?

La scrittura è molto anni Sessanta ma l'atteggiamento musicale è contemporaneo. La speraza è fondamentale. Ogni generazione ha avuto la sua, pensa ai nostri nonni e bisnonni che le hanno ricostruite dopo avere attraversato due guerre mondiali.

Il video è girato sul Mar Ligure, noi ci parliamo seduti sulla spiaggia di Monopoli: gran cosa Porto Rubino, vero?

Renzo lo stimo tantissimo. Ha costruito quello che ha desiderato ed è straordinario. È anche così che si spostano i punti di vista delle persone e dell'umanità.

Che accadrà nelle prossime settimane?

A dicembre farò Cats. Intanto sto scrivendo. Questo per me è un momento in cui vado oltre a ciò che sono e cerco nuove dimensioni attraverso una quotidiana ricerca.