La scaletta del concerto di Achille Lauro a Taormina

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Altro giro, altra corsa per Achille Lauro, che sta letteralmente facendo scatenare l’Italia con il suo tour Achille Lauro - Superstar. Dopo il successo delle date precedenti, il cantante sarà a Taormina questa sera, giovedì 14 luglio, al Teatro Antico, a partire dalle ore 21:00. Per partecipare allo show sono ancora disponibili alcuni biglietti su TicketOne per la Cavea Numerata (55,00 €) e per i posti nella Cavea Non Numerata (39,00 €). Scopriamo insieme quali brani porterà in scena insieme alla Electric Orchestra, composta da ben 50 elementi.