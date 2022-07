Jova Beach Party a Gressan: ospiti e scaletta del concerto

La quinta data del Jova Beach Party 2022 si svolgerà stasera, mercoledì 13 luglio, a Gressan, in Valle D’Aosta, per uno spettacolo senza eguali. Ecco la possibile scaletta della serata insieme ai primi nomi degli ospiti presenti. Ci saranno anche Tananai e Ana Tijoux

Dopo le prime quattro divertenti ed emozionanti date a Lignano Sabbiadoro (02/07 e 03/07) e Marina di Ravenna (08/07 e 09/07), prosegue il successo del Jova Beach Party 2022 . La grande festa in musica con Jovanotti e tanti altri numerosi ospiti, cambia location e questa sera, mercoledì 13 luglio , arriva a Gressan , in Valle D’Aosta, per un meraviglioso concerto all’Area Verde della città. Con l’inizio ufficiale dello show previsto per le ore 20, quando il cantautore romano dovrebbe fare il suo ingresso sul palco, ecco tutte le anticipazioni sulla possibile scaletta di brani da cantare e ballare in compagnia, nonché sugli ospiti che saranno presenti all’evento.

È stato lo stesso Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti , a svelare i primi nomi degli ospiti che nella serata di mercoledì 13 luglio , condivideranno con lui il palco valdostano di Gressan per il Jova Beach Party 2022 . “Oggi a Gressan in Valle D’Aosta, il tradizionale Jova Beach Party con la spiaggia in montagna” ha scritto il cantautore romano sui social insieme a un teaser trailer con tutti gli artisti presenti, “Troverete una line up di ospiti (annunciati qui + sorprese) strepitosa! Venite a godere, si comincia presto e si va avanti fino a notte fonda”. Il video conferma il ritorno di Tananai sul palco, che già ha accompagnato Jovanotti nella prima tappa di Marina di Ravenna. Ci saranno poi Ana Tijoux, Cacao Mental, Albert Marzinotto, il duo AckeeJuice Rockers, Stereoliez, Voilaa ft. Pat Kalla e molti altri.

Il concerto di Jovanotti a Gressan, la scaletta

approfondimento

Jova Beach Party, Marina di Ravenna ha accolto la festa dell'estate

Come raccontato da Jovanotti nelle settimane precedenti l’inizio di Jova Beach Party 2022, i concerti del suo ricco calendario non hanno scaletta fissa. In primis per la voglia del cantautore romano di regalare ai presenti uno spettacolo ed emozioni sempre uniche, in secundis come diretto risultato dei numerosi ospiti presenti sul palco e che accompagneranno quindi in differenti duetti. Ecco comunque un’anticipazione della possibile scaletta del concerto di Jovanotti a Gressan, mercoledì 13 luglio:

Una tribù che balla I love you baby Sensibile all’estate Viva la libertà L’estate addosso Sabato Il sole sorge di sera Musica Il boom Nuova era Safari Ragazza magica Baciami ancora Sapore di sale Le tasche piene di sassi Tensione evolutiva Penso positivo Play video Un raggio di sole Megamix Non mi annoio L’ombelico del mondo (Tanto)3 Gli immortali Estate Il più grande spettacolo dopo il big bang Ti porto via con me Ragazzo fortunato A te

I cancelli per l’accesso alla data del Jova Beach Party 2022 all’Area Verde di Gressan, apriranno tra le ore 13:30 e 14:00 di mercoledì 13 luglio, con l’inizio ufficiale del concerto-evento in programma per le ore 15:00, quando arriveranno sul palco i primi ospiti. Jovanotti è atteso invece in scena dopo le ore 20:00.