JoelB ritrae in Cardi una persona che non è quella credevi: il video

Ciao io sono Gioele, per gli amici Gio e in arte JoelB, sono nato nel 2003 e vi suonerà banale ma la musica per me è stata la colonna sonora di tutti i momenti della mia vita. Sono stato così legato alla musica che quando avevo appena dieci anni mi sono iniziato ad avvicinare al mondo della produzione, inizialmente facevo esclusivamente video cover delle canzoni che più mi piacevano. Non avete idea di quanti lenzuoli ho rovinato a mia madre inchiodandoli al muro come fondali. Mi presi una pausa di un paio di anni per lasciarmi ispirare da ciò che girava su Spotify e ciò che erano state le migliori canzoni del passato e a settembre del 2021 esce “Certa Gente” il mio primo pezzo in stile funk pop.



Ed eccoci a oggi, oggi esce “CARDI” il brano che al momento mi rappresenta di più, la canzone che incarna tutta la delusione che ho avuto da una relazione. Avete presente quando pensate di avere un legame con una persona e lei si rivela essere diversa dalle vostre aspettative? Benvenuti nel club. Questo pezzo allora é per noi illusi, ma sempre per noi che nonostante le batoste ci lanciamo a capofitto nella prossima storia. Il mio stile é influenzato da molti cantanti come Dua Lipa, Lizzo, Charlie Puth, Stela Cole e Lil Nas X, Il videoclip della canzone è stato realizzato magistralmente dalla regista e film maker DALILÙ. Il video è stato scritto co-scritto con la regista con l’intento di rappresentare uno speed date, motivo per il quale tutti gli eventi si svolgono nell’arco di una giornata. I personaggi che figurano nel video oltre al sottoscritto sono CARDI ossia la ragazza che ho tentato ( fallendo ) di conquistare e i paparazzi ma a questo arriveremo dopo. Ho scelto di personificare tutte le cose che mi hanno fatto stare male nella relazione di cui parlo, in questa ragazza di nome “Cardi” che appare fredda, interessata alla fama, capace solo di approfittare della mia gentilezza per poi darmi il ben servito. I paparazzi, l’hair stylist e la make up artist figurano nel video in quanto metafora della sua finta fama, strumentalizzata da lei per non prestarmi attenzione, successivamente nel video anche io sono in mezzo ai paparazzi questo perché ho tentato (invano) di avvicinarmi al suo modo di vedere le cose ,senza però realizzare che forse non ne vale la pena. La luna è sempre stata un elemento importante nella mia scrittura, motivo per il quale compare nel bridge finale nel quale io cerco di rimediare alla sua mancanza di interesse nei miei confronti, regalandole una serata con un panorama mozzafiato ma lei dimostra più interesse al suo telefono. Alla fine del bridge compaiono diverse figure che fermano le riprese prima del nostro bacio, un ragazzo batte il ciac, momento che è fondamentale per la storia in quanto fa capire agli spettatori che non ho raccontato un vero evento ma soltanto un mio “ film mentale” .Il video infine si chiude con io che ormai ripercorro le tappe del nostro appuntamento fino a quando non mi arriva una notifica in cui lei mi friendzone.