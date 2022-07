Elisa positiva al covid, saltano i concerti di Pistoia e Bologna

Sarà rinviato ad altra data il concerto di Elisa previsto questa sera a piazza Duomo, a Pistoia, nell'ambito del Blues Festival. L'artista friulana, fa sapere l'organizzazione, "ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco". Il recupero della data verrà comunicato a breve. I biglietti restano validi. Il concerto era in cartellone per stasera in piazza Duomo (inizio previsto ore 21) nell'ambito della 41ma edizione di Pistoia Blues Festival. Per lo stesso motivo salterà anche il concerto che Elisa aveva programmato a Bologna il 12 luglio.



LE DATE DEL TOUR

10 luglio Pistoia – Piazza Duomo

12 luglio Bologna – Sequoie Music Park

15 luglio Cattolica – Arena della Regina

16 luglio Fermo – Piazza del Popolo

20 luglio Vasto – Area Eventi Aqualand



23 luglio Lecce – Piazza Libertini



24 luglio Molfetta – Banchina San Domenico

27 luglio Matera – Cava del Sole

29 luglio Follonica – Parco Centrale

31 luglio Bellinzona – Castel On Air (Castelgrande)

2 agosto Treviso – Arena Della Marca

4 agosto Palmanova – Piazza Grande

6 agosto Torbole sul Garda – Foci del Sarca

25 agosto Castiglioncello – Castello Pasquini

27 agosto Olbia – Olbia Arena

1 settembre Agrigento – Valle dei Templi

3 settembre Siracusa – Teatro Greco

5 settembre Taormina – Teatro Antico

7 settembre Roccella Jonica – Teatro Al Castello

11 settembre Milano

13 settembre Milano

14 settembre Milano

17 settembre Pisa – Piazza Dei Cavalieri

21 settembre Roma – Cavea Parco Auditorium della Musica

23 settembre Roma – Cavea Parco Auditorium della Musica

24 settembre Roma – Cavea Parco Auditorium della Musica