Destro, tra Per Uno Come Me e le facce dell'amore: la playlist

L’amore in tutte le sue sfaccettature, l’estate e la consapevolezza della sua giovane età. Il cantautore pugliese Luca Castrignanò, in arte Destro, presenta la sua playlist per Sky TG24. Per uno come me è il suo ultimo singolo, dopo la partecipazione a Sanremo Giovani col brano Agosto di piena estate, che ha ricevuto un ottimo riscontro dalla critica e dal pubblico.

Duri Come Me - Levante

Spesso sono molto duro con me stesso, perché principalmente sono una persona priva di coraggio ma mi costringo ad affrontare qualsiasi ostacolo che si presenta. In questo brano Levante scrive “ma questa è la guerra e combatto” ed è una frase che mi trasmette una carica positiva a ogni ascolto.



Tutta Un’Altra Storia - Elisa

Estate 2019, questa canzone mi riporta alla spensieratezza di quel periodo. La musica a palla, i finestrini abbassati, gente e feste. La voglia di libertà, di serenità e di lasciarsi andare. Era tutta un’altra storia.



Cosa Mi Manchi A Fare - Calcutta

Questo è un brano che spesso dedico, con il pensiero, a una persona in particolare che mi ha fatto sognare e poi morire. Calcutta scrive in una maniera incredibile, riesce a non essere mai banale, nemmeno per dire “mi manchi”.



Le Cose Di Sempre - Carmen Consoli

Ho preso il mio primo aereo l’anno scorso e, ovviamente, ero terrorizzato. Mi ha fatto compagnia per tutta la durata del volo l’ultimo album di Carmen Consoli “Volevo Fare La Rockstar”. Mi ero perdutamente innamorato dell’intero lavoro, ma “Le Cose Di Sempre” mi veste sempre di brividi.



Le Biciclette - Fulminacci

A volte ho la necessità di piangere per eliminare pensieri pesanti, e per farlo spesso mi lascio aiutare dalle canzoni. “Le Biciclette” sa fare benissimo il suo lavoro.



Stella Di Mare - Lucio Dalla

Le canzoni, oltre ad essere note sono anche emozioni, nostalgia e ricordi. Questo brano ha lo stesso odore di persone che ho amato ed è sempre bello rincontrarsi nelle canzoni. La sento molto vicina perché mi rispecchia. Ogni volta che l’ascolto mi trasporta in un’altra dimensione.



L’Uomo Nero - Brunori Sas

Ho un debole per i brani che puntano verso argomenti sociali e d’attualità. “L’Uomo Nero” è un brano che fa riflettere e fa capire quanto il passato, purtroppo, non sia poi così tanto passato.



Morire Per Delle Idee - Fabrizio De Andrè

"Morire Per Delle Idee” è un titolo che mi ha incuriosito parecchio nel periodo in cui stavo imparando a conoscere De Andrè. I brani che dicono la verità sono sempre i migliori.



Ho Capito Che Non Eravamo - Canova

Lasciarsi alle spalle un amore e dirgli addio con una canzone. Un brano con un significato triste ma con la musica che dona energia. “Ho Capito Che Non Eravamo” rappresenta per me una nuova partenza dopo un periodo buio.



Freccia Bianca - Lucio Corsi

Era ottobre e io mi trovavo a Sanremo per le prime selezioni di AreaSanremo. Quella sera all’Ariston c’era Fiorella Mannoia e dopo il suo mini live in acustico (fantastico) sul palco sale questo ragazzo dai capelli lunghi e da un’immagine avvenente e canta “Freccia Bianca”. Questo brano mi riporta all’inizio della mia esperienza sanremese riproponendomi tutte le emozioni.