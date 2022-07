Burna Boy, il nuovo album Love, Damini è una lettera aperta ai fan

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Burna Boy, vincitore di un GRAMMY Award, è tornato con il suo sesto album in studio dal titolo LOVE, DAMINI fuori ora su etichetta Atlantic Records. L'album di 19 tracce vanta collaborazioni con Ed Sheeran, J Hus, Popcaan, Blxst, Kehlani, J. Balvin, Khalid, Victony e Ladysmith Black Mambazo. LOVE, DAMINI arriva dopo l'album “Twice As Tall”, vincitore di un Grammy Award, ed è stato scritto come una lettera personale di Burna Boy ai suoi fan. Ogni brano è stato ispirato da eventi significativi della vita di Burna. L’album segna il raggiungimento della maggiore età e cattura il nuovo sound di Burna Boy che volta pagina e da inizio ad una nuova era musicale. Nella sua recente cover story di Billboard, Burna ha parlato in esclusiva del significato personale dell'album. Insieme all'album è stato realizzato un video ufficiale del brano "For My Hand" che vede la partecipazione del vincitore del Grammy Award Ed Sheeran. Burna ha recentemente raggiunto Ed Sheeran sul palco dello stadio di Wembley per il debutto ufficiale del brano e per la prima volta live insieme.



Prima dell'uscita di LOVE, DAMINI, Burna Boy ha pubblicato il tormentone "Last Last", che include un sample di "He Wasn't Man Enough" di Toni Braxton e un visual ufficiale diretto dallo stesso Burna e girato tra casa sua e altre location selezionate. Prodotto da Chopstix, il singolo cattura Burna che canta con sorprendente schiettezza di cuori infranti, errori e consolazioni in un sound giocoso ma d'impatto che è diventato la sua colonna sonora personale. Il singolo ha raggiunto quasi 2 miliardi di stream in tutto il mondo e ha guadagnato viralità su TikTok. Burna Boy ha eseguito il singolo e "Kilometre" ai Billboard Music Awards 2022.



Download/stream “Last Last”: https://burna.lnk.to/LastLast

Guarda il video ufficiale : https://burna.lnk.to/LastLastVideo



TRACKLIST



1. Glory feat. Ladysmith Black Mambazo

2. Science

3. Cloak & Dagger feat. J Hus

4. Kilometre

5. Jagele

6. Whiskey

7. Last Last

8. Different Size feat. Victony

9. It's Plenty

10. Dirty Secrets

11. Toni-Ann Singh feat. Popcaan

12. Solid feat. Blxst & Kehlani

13. For My Hand feat. Ed Sheeran

14. Rollercoaster feat. J Balvin

15. Vanilla

16. Common Person

17. Wild Dreams feat. Khalid

18. How Bad Could It Be

19. Love, Damini feat. Ladysmith Black Mambazo