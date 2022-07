La scaletta del concerto di Fabri Fibra ad Arezzo

Seconda tappa del tour estivo ad Arezzo per Fabri Fibra: la scaletta del concerto del 9 luglio in Toscana

Anche Fabri Fibra è ai nastri di partenza. Con un ritardo di qualche settimana rispetto ai colleghi, il rapper ha iniziato il suo Caos tour 2022 partendo da Lugano, in Svizzera. Il cantante di Senigallia ha preparato uno dei tour più lunghi dell’estate, che lo porterà a toccare le piazze di quasi tutta l’Italia in una tournée che vede settembre come sua deadline. Dopo la prima data d’apertura a Lugano, Fabri Fibra il 9 luglio si esibirà ad Arezzo, sul palco del Mengo music fest ma saranno in tutto 22 i concerti del rapper, che toccherà con più date anche le due isole maggiori.

Fabri Fibra ad Arezzo, la scaletta è top secret

Il rapper non ha reso noto quale sarà la scaletta della sua esibizione ad Arezzo e nei concerti successivi. L’artista dovrebbe esibirsi sul palco per un tempo compreso tra l’ora e mezzo e le due ore, considerando anche eventuali bis che vengono concessi durante la serata. Sono migliaia le persone che non aspettano altro che trovarsi sotto il palco per cantare i più grandi successi di Fabri Fibra, che a Lugano ha regalato uno spettacolo degno di nota per tutti i suoi fan svizzeri e non solo.

“Cosa porterò sul palco? La risposta è semplice, uno show rap. Per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il Dj e un microfono”, ha detto il rapper prima di iniziare il suo tour. Una risposta che lascia aperte molte possibilità e che non rivela le intenzioni di Fabri Fibra. Durante lo show di Lugano, insieme al suo compagno di avventure Double S, ha fatto un lungo excursus della sua musica e la scaletta del concerto è stata così progettata:

Dalla A alla Z

Applausi per Fibra

Pamplona

Tranne te

Propaganda (con Colapesce DiMartino)

Stelle

Sfiga

Non sono gli unici brani previsti nella timeline del concerto ma danno l’idea della struttura che Fabri Fibra ha voluto dare al suo show. “Sul palco voglio che siano le parole e le basi ad avere il maggior spazio e questa formazione mi dà la sensazione di far respirare meglio i testi”, ha detto ancora il rapper, spiegando il perché di queste scelte. Propaganda e Stelle fanno parte dell’ultimo album del rapper, Caos, che ha ottenuto di recente la certificazione del disco di platino e che per oltre 2 mesi è stato nella top 10 delle classifiche italiane.