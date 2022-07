Concerto di Zucchero a Palmanova, la scaletta

Terza data italiana per Zucchero dopo la residency all’Arena di Verona: il bluesman è atteso a Palmanova con una ricca scaletta Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Impossibile negare che Zucchero sia uno dei più straordinari interpreti della musica italiana contemporanea. Il bluesman di Roncocesi fa cantare intere generazioni di appassionati e ai suoi concerti è facile incontrare il giovanissimo e il maturo, in una sinergia di intenti che raramente si registra in altri concerti. Giovedì 7 luglio, Zucchero sarà in concerto a Palmanova in provincia di Udine, dove si esibirà nella scenografica piazza Grande per un evento già tutto esaurito. Il concerto di Palmanova di Zucchero si inserisce all’interno della manifestazione Estate di stelle.

La scaletta di Palmanova tra vecchi e nuovi successi approfondimento Zucchero, tornare a suonare è una vera rinascita Le emozioni sono uno degli ingredienti principali di ogni concerto di Zucchero, Palmanova è destinato a non fare eccezione. L’artista è solito ripercorrere tutti i suoi successi principali nel corso di ogni sua esibizione, sia in patria che all’estero. Il mese di luglio, Zucchero ha deciso di dedicarlo interamente ai concerti in Italia, regalando serate di straordinario sound alle migliaia di persone che da tutta Italia si spostano per raggiungere le location delle sue esibizioni. Il concerto è strutturato per durare oltre due ore, considerando anche i numerosi bis che Sugar concede ai suoi fan, soprattutto sulle canzoni più note e famose, che vengono cantate a voce possente da tutti i presenti. Ecco quale potrebbe essere la scaletta del concerto di Zucchero a Palmanova, al netto delle possibili modifiche effettuate dall’artista nel corso della serata: Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…

Sarebbe questo il mondo

La canzone che se ne va

Voci

Partigiano reggiano

13 buone ragioni

Ci si arrende

Pene

Facile

Vedo nero

Baila (Sexy Thing)

Dune mosse

Soldati nella mia città

Un soffio caldo

L’urlo

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica

Miserere

Stayin’ Alive (cover Bee Gees)

Honky Tonk Train Blues (cover Keith Emerson)

Blu

Il volo

Diamante

Per colpa di chi

Diavolo in me

Chocabeck

Senza una donna

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Musica Concerti e festival di luglio 2022 Continua la ricca rassegna estiva di show musicali tra le ultime date indoor nei palazzetti e i numerosi spettacoli a cielo aperto nei festival. Ecco i migliori concerti in programma a luglio 2022 in Italia Con l’arrivo di luglio l’estate entra finalmente nel vivo e con lei anche la ricca stagione di concerti e festival italiani nelle più belle e suggestive location a cielo aperto della Penisola. E se a farla da padrona, sono sicuramente le kermesse Rock in Roma – che riporta nella Capitale tutto il meglio della musica rock e non solo – e Milano Summer Festival, ecco che non mancheranno le sorprese neppure a Gardone Riviera (Tener A Mente), Lucca (Lucca Summer Festival), Collegno (Flowers Festival), Bari (Lucus Festival), Eolie (Eolie Music Fest) e molti altri Da non perdere il ricco calendario di appuntamenti dal vivo con Achille Lauro. Il cantante e performer romano promette concerti indimenticabili in una formazione tutta nuova, accompagnato dal sound dell’Electric Orchestra. Dal 3 al 23 luglio suonerà in ben 12 show per tutta Italia. Non mancano le tappe a Nichelino, Milano, Bologna, Roma, Taormina, Napoli, Firenze Impegnato tra le registrazioni di X-Factor e il successo del suo nuovo singolo Ossa Rotte, alla release il 16 giugno, anche Rkomi continua ad essere uno dei grandi protagonisti di questi mesi di live tutti italiani. Il rapper milanese suonerà a Brescia (05/07), L’Aquila (15/07), Caserta (16/07), Jesolo (18/07), Bologna (19/07), Orvieto (21/07), San Salvo (25/07) e Roma (30/07)