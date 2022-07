Charles Muda racconta se stesso in quartine nel suo Ep Smettere

Charles Muda pubblica il suo secondo EP Smettere disponibile in digitale dall’ 8 giugno. Con questa nuova raccolta di brani il rapper e producer romano ha trovato il tempo necessario per riflettere sulle proprie emotività, portando alle luce la rabbia, i suoi sogni e le mancanze per un EP che si trasforma traccia dopo traccia in un diario personale. Nel caos di vita frammentata e frenetica, Muda prova a fare ordine individuando cosa è davvero importante per la sua vita: gli affetti, l’amicizia ma soprattutto la musica: “Ho scritto questo Ep perché avevo bisogno di prendere appunti su cosa mi stesse succedendo per non ripetere gli stessi errori passati - racconta Charles Muda - Ho cercato di riassumere me stesso all’interno di poche quartine. Per la prima volta non ho scritto tutto d'un fiato ma ho lasciato che la vita e i suoi avvenimenti comandassero la mia penna. Smettere racconta la mia vita, rapporti familiari, amori, amicizie, emozioni, droghe e fallimenti che mi hanno segnato, perdendo il colore di “Pop Art” ma trovando una nuova miscela di bianco e nero".



L’evoluzione emotiva di Charles Muda coincide con l'alternarsi di paesaggi sonori diversi: dal mood passionale e latino di “Smettere”, fino ad arrivare alla delicatezza di canzoni come “Luna e Sole” e “Parlare”, passando nel mezzo all’uptempo vaporoso di “Non Era Vero”. Tra gli inediti spicca la focus track Tappeto Volante, un’iniezione di adrenalina dalle atmosfere electro punk su cui Charles Muda scarica tutte le ansie e riflessioni sognando di poter volare lontano con la propria musica. Il secondo inedito è Déjá Vu un brano trascinante e imprevedibile con un sound assolutamente distintivo.



TRACKLIST:

1. Parlare

2. Tappeto Volante

3. Non era vero

4 Déjá vu

5. Luna & Sole

6. Smettere

Prodotto da: Charles Muda, Lorenzo Minozzi, Davide Grazioli

Mix e Master: Lorenzo Minozzi

Cover: Chiara Yan