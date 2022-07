Malakiia, la Vita bohémien è (anche) un amore sospeso: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Vita Bohémien è stato un porto di consapevolezze e grazie al lavoro introspettivo della scrittura del testo ho conosciuto molto di più di me, riflettendo su diversi aspetti di una relazione: l’amore che c’è all’inizio di un rapporto bellissimo cambia inevitabilmente quando si percepisce che l’altro viene a mancare nello scambio, e questa cosa mi ha portato alla certezza di non credere più in questo tipo di rapporti.

Quando ti dai completamente a una persona e vieni costantemente ricambiato solamente in parte, l’amore non è più un dare e avere, è soltanto una funzione che da gesti spontanei diventa sempre più finzione, gesti che uno dopo l’altro, quando non corrisposti, mi portano a pensare: “io ti regalo tutto quello che posso, ma tu invece di alimentare questo amore, ogni volta mi fai sentire sempre più vuota”.



Nella mia storia c'è una ragazza insicura che si nasconde dietro dei gioielli bellissimi, una ragazza che ha sofferto ed è stata chiusa per un anno dentro una casa perché malata mentre tutto il mondo fuori girava e non si curava di lei. Sentirsi soli e trovare un barlume di speranza nell’amore che si arriva come un fuoco appena incontriamo qualcuno è devastante quando invece ci accorgiamo che quella fiamma era solo un fiammifero durato poco, poiché si spegne subito.



Vita Bohémien è il titolo della canzone e parla della condizione di vita delle persone comuni, di quello che ci porta ad apprezzare di più le cose semplici che ci sono intorno a noi vivendo la nostra quotidianità, ed il video intende rappresentare che per stare bene bisogna avere la persona giusta al proprio fianco; infatti avere una persona al nostro fianco che ci conduce su un mondo parallelo dell’amore, praticamente equivale a vivere un amore non corrisposto. La scena finale del video, dove si riprende l’attrice attaccata al vetro, è la realizzazione di ciò che quella ragazza stava pensando di vivere con quella persona, ma poi la realtà trova invece la sua riposta sulla terra. La triste realtà, in unìatmosfera davvero da poeti e sognatori bohémiens, è citata in una frase ben precisa: “la verità ci fa male, si, chi lo sa”.