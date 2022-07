Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il progetto EraNera nasce a Rozzano, periferia sud di Milano, nel 2020. La band è formata da quattro musicisti amici (Davide Carrone, Davide Maselli, Andrea Vernò, Andrea Sperandeo). Il sound della band è un rock moderno cantato in italiano, influenzato dal rock americano e inglese. A inizio 2019 eravamo solo in tre, batteria, basso, chitarra e voce. Abbiamo iniziato a scrivere canzoni ma sentivamo che mancava ancora qualcosa per completare il nostro sound. Nell’estate 2020 si aggiunge Spera alla chitarra ed è da questo punto che abbiamo iniziato a registrare delle pre produzioni in autonomia e farle ascoltare in giro per avere i primi feedback. Ognuno di noi ha i suoi generi preferiti e le proprie influenze musicali, quello che sicuramente ci accomuna sono le sonorità rock, chitarroni e basso distorti, ritmiche

serrate e potenti e una voce graffiante. Sicuramente non vogliamo limitarci e qualsiasi approccio a sonorità più moderne è sempre ben accetto!



La domanda che ci fanno più spesso è: perché avete scelto il nome EraNera? C’è stato un periodo dove ognuno di noi, ogni giorno, mandava un elenco di possibili nomi per la band. Dopo un mese avevamo una lista lunghissima di parole inventate, nomi di piante, generali di eserciti, nomi di galassie, insomma era un casino totale. Alla fine qualcuno ha scritto EraNera ed è piaciuto subito a tutti e quattro. Poi si aggancia anche al periodo storico in cui siamo nati come band, nel 2020, un’era nera.

Nella primavera 2021 decidiamo di entrare in studio per registrare i primi due singoli,

Sottoterra e Cadorna. Abbiamo scelto di andare negli studi di Auditoria Records che ci anche accolto nella loro etichetta. A Ottobre 2021 siamo tornati in studio per registrare altri due brani. Il nostro ultimo singolo “Strade Vuote” è una canzone che parla di ricordi, della voglia e del bisogno di contatto fisico e di libertà. Dopo il periodo che tutti abbiamo passato chiusi in casa abbiamo deciso di scrivere una canzone che parlasse proprio dell’esigenza di riunirsi e di stare in mezzo a mille persone.



EraNera è il nostro viaggio, passato e presente, con tutto il pesante, intenso e bellissimo bagaglio riempito dalle esperienze vissute in questi anni, dove noi quattro ci siamo spogliati di tutte le paure e debolezze. EraNera è il contenitore dove possiamo urlare, sudare, piangere e morsicare quello che siamo veramente dopo questi lunghi mesi di silenzio. Durante questa primavera, con la ripresa dei live, siamo tornati a suonare dal vivo. Abbiamo avuto il piacere di partecipare a diversi festival e di aprire anche un concerto dei Rezophonic a Savona. Stiamo continuando a scrivere canzoni nuove e cerchiamo di arrivare a più orecchie possibili perché siamo sicuri che la nostra musica possa arrivare al cuore delle persone e che riesca a trasmettere delle emozioni. Anche tu che leggi questo articolo facci sapere che ne pensi, dacci il tuo feedback perchè per noi è molto importante. Siamo molto attivi sui nostri social, soprattutto su IG dove pubblichiamo tutte le settimane nuovi contenuti sulla nostra vita in sala prove e durante i festival in giro per lo stivale. Vieni a trovarci, ci trovi come eraneraband.