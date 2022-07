La scaletta del concerto di Zucchero a Torino

Zucchero è reduce dal grande successo nel Regno Unito del suo World Wild Tour , che ha registrato il tutto esaurito anche alla Royal Albert Hall di Londra. Il debutto italiano del tour è andato in scena il 25 aprile all'Arena di Verona, e sta continuando con numerose date italiane, per concludersi a fine anno con le date in Nord America, tra Stati Uniti e Canada. Ad accompagnare Zucchero sul palco ci sarà una band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Zucchero a Torino, la scaletta

La scaletta del concerto di Torino non è prevedibile, perché lo stesso artista ha deciso di modificarla ad ogni tappa “per non annoiare nessuno”. Si andrà da Spirito nel buio a Diavolo in me, passando per i tantissimi successi di ieri e di oggi del cantautore. "Sono legato alle sonorità di canzoni come Senza rimorso e Pene, che magari non hanno avuto fortuna come singoli” ha rivelato Zucchero qualche settimana fa a Repubblica. Ecco quindi un'idea del brani che potrebbero comporre la scaletta:

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…

Sarebbe questo il mondo

La canzone che se ne va

Senza rimorso

Partigiano reggiano

Ci si arrende

Facile

Dune mosse

Vedo nero

Baila (Sexy Thing)

Pene

Pane e sale

Un soffio caldo

L’urlo

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica

Ho visto Nina volare

Fiore di maggio

Amore adesso (No Time For Love Like Now)

Miserere

Diamante

Il volo

X colpa di chi?

Diavolo in me

Hai scelto me