Ho grandi novità da comunicarvi!

Dopo un inizio di estate in giro per l’Europa come supporter delle più grandi icone della musica quali Imagine Dragons, YUNGBLUD e My Chemical Romance, oggi esce il mio nuovo singolo che non vedo l’ora di presentare al pubblico e a tutti i miei fan: "You make me miserable”.



“You make me miserable” è un brano di contrasti drammatici. Musicalmente è coinvolgente come possono essere tutti i ritmi pop-punk sferraglianti e melodie effervescenti, infusi di nostalgiche influenze del pop anni '80. Il contenuto del testo, tuttavia, è un po’ più sfumato, con l'esaltante percorso “in corsa” di nuovo amore contrastato dalla consapevolezza che il rapporto non è proprio quello che sembrava essere all’inizio. Ho scritto il brano in collaborazione con Matt Schwartz, produttore anche di YUNGBLUD e Halsey e sono molto orgogliosa di questa esperienza che mi ha arricchito molto.



A cosa mi sono ispirata per il testo? La classica storia d’amore, finita male. Ho conosciuto poco tempo fa un ragazzo che mi piaceva molto e sembrava essere davvero quello giusto per me. Ci siamo frequentati per un po’, abbiamo flirtato, fino a quando ho scoperto che mi tradiva, aveva un’altra ragazza. Dopo la prima fase di delusione, ho deciso di riderci sù. Ho così pensato di scrivere una canzone divertente e leggera perché penso che tutti abbiano avuto un momento come questo, tutti ci siamo passati e raccontarlo aiuta a rendere più vicine le persone e chi si trova nella stessa situazione. Non c'è un messaggio profondo nella canzone, ma penso che sia una situazione a cui molti innamorati relazionarsi ed identificarsi. Il video invece di “You make me miserable” documenta i concerti live che ho tenuto quest’estate. Al suo interno ci sono clip elettrizzanti registrati sul palco durante le mie performance e filmati dei backstage inframezzati con immagini di tutti i miei fan che potranno anche riconoscersi. Inoltre volevo che il video avesse anche un tocco “fly-on-the-wall “così il videoclip è stato appositamente registrato con immagini volutamente sgranate. Per questo nuovo singolo non ho voluto infatti un video classico tradizionale narrativo. Volevo fosse un video allegro, divertente dove si potesse percepire tutta l’energia che si respira durante i concerti e facesse arrivare quanto la carica dei fan sia unica per noi artisti. Ho voluto che questo videoclip fosse un tributo a tutti loro, a tutte quelle persone che mi sostengono e che rendono i live momenti ricchi di emozioni e vibrazioni positive.



Questo è un momento molto importante per me perché, oltre all’uscita di questo nuovo singolo, supporterò l’artista statunitense LP nei sui prossimi concerti in Slovacchia e Austria. Sono molto elettrizzata da questa nuova avventura e dalla possibilità di condividere il palco con una cantautrice eclettica come lei. E poi ancora appuntamento al Grape Festival, 13 Agosto, in Slovacchia e al Superbloom Festival a Monaco di Baviera, 4 Settembre.



Seguitemi, vi aspetto!