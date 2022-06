La scaletta del concerto di Vasco Rossi a Torino

Giovedì 30 giugno a Torino si terrà l’ultimo concerto del tour 2022 di Vasco Rossi, anch’esso sold-out. Da XI comandamento alla conclusione con Albachiara, ecco la scaletta completa Condividi

Dopo poco più di un mese giunge al termine il Tour 2022 di Vasco Rossi. Il rocker di Zocca, infatti, questa sera giovedì 30 giugno, è atteso per l'ultima data dei suoi concerti allo stadio Olimpico-Grande Torino del capoluogo piemontese, sold-out per l'occasione. Concerti che hanno regalato grandi emozioni ai fan del Komandante, che per l'ultima volta in questa stagione li farà cantare.

Vasco Rossi a Torino: la scaletta approfondimento Concerto Vasco Rossi a Bari, a sorpresa sul palco Checco Zalone. VIDEO Sarà uno spettacolo di circa tre ore quello al quale assisteranno i fan che saranno presenti questa sera, giovedì 30 giugno, a Torino. Previste 30 canzoni, oltre alle consuete pause alle quali Vasco Rossi ha abituato i suoi ammiratori nel corso della sua lunga carriera. Immancabili pezzi storici come Ti prendo e ti porto via, Sally, Anima fragile e Vita spericolata, così come Rewind pronto a far “godere” il pubblico presente. Si inizia con XI comandamento, per poi chiudere il concerto con Albachiara, una sorta di habitué dal momento che Vasco Rossi ha spesso chiuso le sue esibizioni con questa hit. Di seguito, ecco la scaletta integrale: XI comandamento L’uomo più semplice Ti prendo e ti porto via Se ti potessi dire Senza parole Amore… aiuto Muoviti! La pioggia la domenica Un senso L’amore, l’amore Interludio Tu ce l’hai con me C’è chi dice no Gli spari sopra Stupendo Siamo soli Una canzone d’amore buttata via Ti taglio la gola Rewind Delusa Eh già Siamo qui Sballi ravvicinati del terzo tipo Toffee Sally Anima fragile Siamo solo noi Vita spericolata Canzone Albachiara

I numeri del tour di Vasco Rossi approfondimento Vasco Rossi, il nuovo video de L'amore l'amore. VIDEO Dopo la data zero del 20 maggio a Trento, Vasco Rossi ha tenuto altri nove concerti, oltre al decimo di questa sera giovedì 30 giugno a Torino. A parte Trento, Napoli, Messina e Ancona, il rocker di Zocca ha registrato il sold out a Milano, Roma (in entrambe le date), Bari, Imola, Firenze e proprio Torino. È stata superata quota 600.000 tagliandi venduti, numeri che certificano la grandezza di uno dei cantanti più famosi e apprezzati nel panorama italiano, che nonostante i 70 anni continua a riscuotere lo stesso successo da inizio carriera. Sul suo sito ufficiale, Vasco Rossi ha rivelato le emozioni che ha ogni volta che sale sul palco: “Senza la musica non sono niente, ho fatto un album con canzoni nate praticamente per andare in concerto. Non sto nella pelle”.