La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Bologna

Nuova data per i Pinguini Tattici Nucleari, che questa sera, giovedì 30 giugno, saranno di scena a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna: ecco la scaletta completa della loro esibizione

Giovedì 30 giugno è una data importante per la musica italiana. Se a Torino Vasco Rossi chiuderà il Tour 2022 negli stadi, in contemporanea a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, si esibiranno i Pinguini Tattici Nucleari . La band, formatasi nel 2010, deve la sua notorietà alla partecipazione al Festival di Sanremo 2020, chiusa al terzo posto con il brano Ringo Starr. La band è formata dal frontman Riccardo Zanotti , seguito da Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elia Biffi .

I Pinguini Tattici Nucleari a Bologna: la scaletta

Il concerto a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, è in programma giovedì 30 giugno alle ore 21:00. La scaletta prevede 23 canzoni, che saranno eseguite in questo ordine:

Ridere Nonono Antartide Giovani Wannabe Bergamo Ringo Starr Cancelleria Freddie Scatole La storia infinita Bagatelle Verdura Sciare La banalità del mare Sashimi Scooby Doo Giulia Ferma a guardare (cover di Ernia) Me Want Marò Back Irene Lake Washington Boulevard Tetris Pastello bianco

Oltre ai loro successi più famosi, è prevista anche la cover di Ferma a guardare, canzone di Ernia. In merito al loro ritorno sul palco dopo due anni difficili per la pandemia, i Pinguini Tattici Nucleari hanno dichiarato: “Siamo molto emozionati e carichi all’idea di risalire sul palco, le energie da far esplodere sono davvero tante. Sarà sicuramente faticoso perché le date sono tantissime e molto serrate, ma siamo sicuri che ne varrà la pena”. Concerti che si preannunciano pieni di ritmo proprio come le loro canzoni, che spesso diventano dei veri e propri tormentoni volti a scatenare la gente presente.