Jova Beach Party, tutto sul concerto di Jovanotti a Lignano Sabbiadoro

Tutto pronto per le prime due date del tour dell'artista, già arrivato in città per le prime prove. Il concerto si terrà sulla spiaggia della Bella Italia Village e sono previsti per l'occasione numerosi ospiti

Jova Beach Party a Lignano, le info

approfondimento

Jovanotti parla del Jova Beach Party e dice Ri-Party-Amo

Il Jova Beach Party è un evento aperto a tutti, tanto che ci sarà anche un’area dedicata ai bambini e sarà possibile fare il bagno in mare, che è vicinissimo al palco. Il Jova Beach Party sarà una grande festa, nella quale Jovanotti canterà e si divertirà insieme a numerosi ospiti italiani ed internazionali, in tutto 150, già svelati dallo stesso Jovanotti. Nella lista degli ospiti troviamo La Rappresentante Di Lista, Coez, Tananai, Boomdabash e Sangiovanni, ma anche Diodato, Rkomi e Rocco Hunt solo per citarne alcuni, anche se è ancora un mistero chi salirà sul palco insieme a Jova nella tappa di Lignano Sabbiadoro. Jovanotti ha già cominciato le prove, che però non sono andate nel migliore dei modi. Durante una diretta su Instagram l'artista ha spiegato che “a causa delle alte temperature abbiamo deciso di spostarci protestando in una sala prove più spaziosa. Siamo in tanti ed il volume è veramente alto”. L’apertura dei cancelli sarà prevista per le ore 12 e si comincerà a ballare già alle 14.30 per continuare fino a mezzanotte. Tre i palchi: lo Sbam stage dedicato ai dj e alla club culture, il Kontiki stage, al centro della spiaggia e il Main stage che ospiterà Jovanotti con la sua band. Partner dell’evento anche per quest’anno sarà il WWF, per dimostrare anche una volta l'attenzione di Jovanotti per l’ambiente e soprattutto per il mare.