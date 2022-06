Aryan canta il Paradosso tra illusione e realtà: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Mi chiamo Arianna Bagaglia, in arte “Aryan”, e sono una cantautrice di Aprilia. Il 9 Giugno è uscito il mio nuovo singolo intitolato “Paradosso” dove parlo dell’imperante presenza del web nelle nostre vite, un tema attuale che mi sta molto a cuore. Penso che il web sia l'oro astratto dei nostri tempi. Ha sostituito quel senso di rapportarci verso il prossimo, il contatto umano che è alla base di ogni relazione sociale. Ormai gran parte delle persone vogliono farti credere attraverso i Social la realtà che vogliono farti vedere, molto spesso falsata o amplificata, permettendo così di creare caos e disordine. “Paradosso” è il connubio perfetto tra illusione e realtà, dove l'uomo tenta di liberarsi dalle catene del web per riaffermare la sua vera identità.

A mio parere relazionarsi con le persone è la cosa più difficile da fare per l'essere umano, perché ci si confronta e si dialoga, mettendo la nostra presenza o “la faccia” come si usa dire in primo piano. Invece negli ultimi tempi molti scambiano il modo di rapportarsi al mondo, nascondendosi dietro lo schermo di un anonimo computer, piuttosto che “vivere” davvero al di fuori di internet. E questo comporta la difficoltà sempre più diffusa nel collocarsi all’interno della società, frammentata e offuscata dai repentini cambiamenti e ci si sente dunque disorientati e confusi. Ci tengo però a precisare che “Paradosso” non è un testo contro la tecnologia, che può essere utile sotto molti punti di vista, bensì l'inno del riscatto alla controtendenza della schiavitù che il mondo online ci ha portato a vivere, con il messaggio finale, comunque positivo, di riuscire a trovare un “equilibrio stabile” fra realtà e web.



Cerco dunque di dare una “motivazione” per lasciare spazio del tutto alla complessità dell’essere umano, capace di esprimersi in mille sfaccettature che apparecchio elettronico non potrà mai eguagliare. Per quanto riguarda il videoclip del brano, la tecnologia invece mi è stata di grande aiuto, perché lo abbiamo realizzato e montato interamente con un dispositivo mobile Apple, per l’esattezza un IPhone11Pro, dalle riprese alla fase finale di post – produzione. Le location scelte alternano scenari e ambientazioni di un’abitazione privata spostandosi fra questa e lo studio di registrazione. Insieme al mio attuale produttore, il noto autore e compositore Ezio Natale, durante il periodo della pandemia, abbiamo realizzato un altro video da casa, un esempio virtuoso dell’utilizzo nel lavoro di questi dispositivi. Era relativo al brano "L'alieno", dove parlo di come l'essere umano è la causa dei disastri ambientali, altro tema a me caro insieme a quello che riguarda i diritti sociali, come quelli contro la violenza di ogni genere. Sono infatti sostenitrice del movimento sulla tutela delle donne. Con la mia musica voglio dunque offrire non solo emozioni ma anche spunti di riflessione.