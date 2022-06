Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Cresce l’attesa per l’inizio dell’avventura in musica di Porto Rubino: il festival dei mari, suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra le coste della Puglia arrivato ormai alla sua quarta edizione, a due settimane dal suo debutto registra già il tutto esaurito per l’appuntamento del 13 luglio nell’incantevole venue del porto vecchio di Monopoli. L’emozionante itinerario musicale che Renzo Rubino e i suoi ospiti percorreranno da una costa all’altra della Puglia - partendo dalla caratteristica venue di Tricase Porto (LE) e passando per Monopoli (BA) - vedrà nella speciale cornice della tonnara di Campomarino di Maruggio (TA) al tramonto l’ultima meta di questa incredibile avventura, in cui un cast con ospiti d’eccezione darà il via a una festa per un gran finale unico ed indimenticabile: Benjamin Clementine, Diodato, Drusilla Foer, Lazzaretto, Lorenzo Krugher, Emma Nolde e Gino Castaldo sono pronti ad accompagnare il cantautore pugliese in questa straordinaria ultima data, assieme a uno dei super ospiti a sorpresa che in ogni tappa si aggiungerà a una line-up già formidabile: "A Tricase arriverà uno dei più importanti cantautori italiani del nostro tempo, altrettanto a Monopoli e a Campomarino una pietra miliare della musica italiana", dice Renzo. Le sorprese sembrano quindi non finire per il grandissimo evento musicale che celebra il mare da proteggere, ispirazione per gli artisti, luogo di incontro e arricchimento unico nel suo genere.



Porto Rubino, festival del mare, ha da sempre a cuore la salvaguardia dell’ambiente marino e per questa edizione si avvale della collaborazione di due partner di sostenibilità d’eccezione: Ogyre, prima piattaforma globale che punta a ripulire i mari dai rifiuti grazie all’aiuto dei pescatori insieme a persone e aziende, la startup dà a tutti la possibilità di contribuire per la tutela del mare, supportando in modo diretto uno o più pescatori, finanziando progetti di sostenibilità oppure acquistando prodotti in plastica rigenerata. In occasione della nuova edizione di Porto Rubino verranno prodotte delle t-shirt ufficiali del festival, in vendita da lunedì 4 luglio presso il negozio Vinicius di Locorotondo, il cui ricavato verrà devoluto a Ogyre.

Worldrise, associazione che agisce per la salvaguardia dell’ambiente marino attraverso progetti creativi di conservazione e sensibilizzazione, sviluppati per creare consapevolezza e formare i futuri custodi del patrimonio naturalistico del Mediterraneo. Si ringraziano: Cantine San Marzano, glo™– main sponsor dell’evento e Radio Norba – media partner; Regione Puglia, Puglia Sounds, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione; e i comuni di Tricase Porto, Monopoli, Campomarino di Maruggio e Polignano a Mare; Ogyre e Worldrise – partner di sostenibilità; Berwich, Luca Larenza, Hevo, Basile Auto, Agenzia Romito, Manashop e Spaccio Mortadella Jazz – partner commerciali. Un ringraziamento particolare va a Stefano Senardi, coordinatore dei rapporti con le istituzioni e consulente alla direzione artistica.



PORTO RUBINO 2022

10 LUGLIO 2022 – TRICASE PORTO (LE)

con Samuele Bersani, Vasco Brondi, Filippo Graziani e Jolly Mare



13 LUGLIO 2022 – MONOPOLI (BA) – SOLD OUT

con Daniele Silvestri, Malika Ayane, Joan Thiele, Maurizio Carucci (Ex-Otago) e Napoleone



17 LUGLIO 2022 – CAMPOMARINO DI MARUGGIO - TONNARA (TA) con Benjamin Clementine, Diodato, Drusilla Foer, Lazzaretto, Lorenzo Krugher, Emma Nolde e Gino Castaldo