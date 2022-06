Matteo Favotto, tra fiumi e praterie si naviga On The River: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Sono appassionato da sempre di tutto quello che riguarda il mondo a stelle e strisce americano.Tra queste mie passioni c'è la Country Music di cui ho voluto dare nel mio brano questa impronta musicale sia nel testo (in lingua inglese), sia nelle sonorità tipiche del genere. L'ambientazione narrata è quella di una classica prateria americana dove tutto il racconto si articola attorno a questo fiume che ne è il soggetto principale (da qui il titolo In The River). Nel brano ho voluto descrive una sorta di “viaggio nei ricordi” di vita vissuta in una casa lungo la riva di un fiume riportando varie ambientazioni e soffermandomi anche nei momenti di coppia con la persona amata.



Nella vita in generale io tendo ad essere una persona pignola e “precisina” quindi, sempre attenta alla cura dei più piccoli particolari. Non a caso in questo mio brano ho cercato di curare ogni sonorità quasi a livello “maniacale” cercando anche nei fraseggi di chitarra di abbinare le chitarre (tre modelli diversi ) con gli effetti corretti e quant'altro. Tutto questo si traduce in un brano che non sembrerebbe ma, eppure ho impegnato ben 95 tracce audio nel mix. Il brano inizialmente si articola con i tipici suoni della prateria americana ossia, lo scorrere del fiume, l'ululato del lupo e il verso dell'aquila. Questo per ricreare quell'ambientazione naturale in maniera tale da far “viaggiare con la mente” l'ascoltatore verso quei tipici paesaggi sconfinati americani. Tutto questo si traduce in un brano che non sembrerebbe ma, eppure ha impegnato ben 95 tracce audio nel mix. Per poter realizzare il video ho cercato di scegliere una location che si potesse avvicinare il più possibile allo scenario tipicamente americano dove ci sono montagne immense e vallate sconfinate.



Dopo tante valutazioni, le location ideali sono state identificate in due zone ben definite. La prima dove sono state realizzate le riprese con la moto e quelle in cammino, sono state realizzate nel sentiero ricavato dalla dismissione della vecchia ferrovia che collegava Treviso con la città di Ostilia dismessa oramai da tempo e

convertita in sentiero naturale per passeggiate sia a piedi che in bici immersi nel verde più totale. E' sita vicino a casa mia nel Comune di Quinto di Treviso. La seconda invece, dopo diversi sopra luoghi, la scelta è ricaduta al Lago Mosigo sito nel Comune di San Vito di Cadore nel Bellunese. La location si è rivelata una scelta azzeccata in quanto, oltre al suddetto lago con Chalet annesso, è costeggiato dal Torrente Boite rivelatosi ottimo per essere considerato il soggetto principale del brano ossia il fiume. Il tutto poi risulta essere attorniato dalla vegetazione e dai boschi delle

nostre bellissime montagne dolomitiche. Con questo brano volevo sottolineare a ognuno di noi l'importanza di vivere intensamente tutti i giorni i momenti che la vita ci pone davanti ed esser grati per quello che si è, per quello che si ha valorizzando noi

stessi perché, in tutto questo è racchiuso il segreto per essere felici.