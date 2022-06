Fender, il brand iconico delle chitarre del rock sbarca nel metaverso

Il capo dell’azienda leader del mondo rock sottolinea come la collaborazione e la sperimentazione siano due ingredienti che hanno reso la ricetta Fender prelibatissima. “La collaborazione e la sperimentazione sono ingredienti essenziali del percorso musicale e non vediamo l'ora di scoprire cosa sono in grado di fare i creator con il potenziale illimitato del metaverso e di Fender Stratoverse”, ha aggiunto Evan Jones.

Incontro e interazione tra utenti



Fender e Meta uniscono le forze per fare una jam session (per dirla in musica) da chapeau. Ciò a cui è finalizzata questa collaborazione è l’interazione tra utenti che amano la musica, al fine di rendere musicisti tali anche in uno spazio virtuale, in un mondo parallelo. Questo primo step del feat. (sempre per dirla in musica) tra Fender e Meta permette di esplorare nuove sonorità, nuovi strumenti, nuove note e un nuovo tipo di comunicazione. La mission è qualcosa che ha dell’orchestrale: la creazione collettiva di melodie, musica, assoli, brani e arte.



Per esplorare l'isola Fender bisogna cercare "Stratoverse" in Horizon Worlds, la piattaforma di Meta dedicata alla creazione di mondi nel metaverso.