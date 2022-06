Margo Mengoni a ottobre nei palazzetti: raddoppia la data di Milano

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dopo i due show negli Stadi MARCO MENGONI tornerà live nei palazzetti in autunno, con il nuovo progetto MENGONI LIVE 2022. La data del 5 ottobre al Mediolanum Forum di Milano ha registrato il sold out in sole 48 ore e si aggiunge il secondo appuntamento milanese il 7 ottobre .

Le vendite per la nuova data del 7 ottobre a Milano sono già aperte su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Per maggiori informazioni: livenation.it.



L’annuncio del tour indoor è arrivato direttamente dal palco di San Siro, il primo stadio di Marco, tutto esaurito. Marco Negli Stadi è stato uno spettacolo unico nel suo genere. Mengoni ha scelto di ripartire insieme a chi lo ha accompagnato nel suo percorso, in un viaggio musicale che ha ripercorso e celebrato 13 anni di carriera, in cui il cantautore ha conquistato 61 dischi di platino, totalizzato oltre 1,6 miliardi di stream audio/video, e ha ricevuto il Golden Button di YouTube, il massimo riconoscimento per aver superato oltre 1 milione di iscritti al suo canale.



Radio Italia è radio ufficiale di MENGONI LIVE 2022



LE DATE – MENGONI LIVE 2022



2 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // DATA ZERO

5 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

7 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // NUOVA DATA

12 ottobre 2022 – TORINO (Pala Alpitour)

14 ottobre 2022 – BOLOGNA (Unipol Arena)

16 ottobre 2022 – PESARO (Vitrifrigo Arena)

18 ottobre 2022 – FIRENZE (Nelson Mandela Forum)

21 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport)

27 ottobre 2022 – EBOLI (Palasele)