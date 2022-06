Zucchero apre il concerto dei Rolling Stones. Il 27 giugno in Germania

Zucchero e i Rolling Stones, la storia continua! L’Artista, infatti, per la seconda volta nella sua carriera è stato chiamato dalla band ad aprire uno dei concerti del loro “Sixty” tour. Appuntamento in Germania, il 27 luglio alla Veltins-Arena di GELSENKIRCHEN

Per la seconda volta nella sua carriera, Zucchero è stato chiamato dai Rolling Stones (Rolling Stones a Milano, lunga notte di rock'n'roll a San Siro. Omaggio a Charlie Watts) ad aprire uno dei concerti del loro "Sixty" tour: il 27 luglio alla Veltins-Arena di GELSENKIRCHEN (Germania). "Sono onorato e grato agli Stones per avermi scelto per la seconda volta come 'gladiatore' per preparare il loro arrivo sul palco di Gelsenkirchen - dichiara Zucchero -. Un altro passo importante nel mio viaggio. Un'altra storia bella da raccontare ai miei nipoti. Evviva gli Stones".